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Филипп Киркоров перед концертом в Бурятии остался у поезда без фанатов

Филиппа Киркорова не встретили поклонники в Бурятии. Этот конфуз произошел, когда артист посетил регион в рамках гастрольного тура «Цвет настроения». Ролик соответствующего содержания появился в Сети.
Филипп Киркоров перед концертом в Бурятии остался у поезда без фанатов

На видео видно, как поп-король выходит из поезда в Улан-Удэ. Певец в длинной белой шубе, кроссовках и очках оглядывается, не понимая, почему его никто не встречает. Слышно и голоса авторов ролика за кадром. «Нету фанатов», – говорит местная жительница. Второй свидетель случившегося добавил, что они хотели подойти сфотографироваться, но решили, что их могут не подпустить к звезде. После этого Киркоров уехал на иномарке, которую подогнали к поезду.

В Instagram король эстрады не упомянул об этом моменте. Он поблагодарил Бурятию за гостеприимство, отметив, что там его встретили незабываемая природа и публика. Теперь Филипп Киркоров отправился на концерт в Благовещенске. Отметим, что гастрольный тур получил свое название от хита «Цвет настроения синий», который не только стал очень популярным среди обычных слушателей, но и лег в основу совместной работы Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный».



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:46

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