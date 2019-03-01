Захар Саленко больше ничего не чувствует к Лере Фрост





Захар Саленко вернулся на «Дом-2» после расставания с Лерой Фрост, но у парня до сих пор не получилось отыскать подходящую ему девушку. Зрители на этот счёт имеют своё мнение, полагая, что причина не в окружающих, а самом участнике, до конца не понимающем, чего он хочет.В недавнем интервью журналу «СтарХит» Захар Саленко вновь вспомнил бывшую девушку, но признался, что наконец больше ничего к ней не чувствует, а сами отношения с Лерой Фрост сравнил с закрытой книгой, открывать которую они никогда не станут.Говоря о своём одиночестве, Саленко не исключает, что иногда даже не даёт новым девушкам шанса раскрыться до конца. Этого он объяснить не может, но надеется в скором времени встретить ту единственную, глядя на которую сразу поймёт, что хочет строить отношения именно с ней.