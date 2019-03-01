Фанаты Филиппа Киркорова заподозрили его в романе с Ходченковой из-за общего селфи
Фанаты певца были заинтригованы новым фото, опубликованным в Instagram. Они сразу заподозрили Филиппа Киркорова в романе с актрисой Светланой Ходченковой из-за общего селфи.
Сам исполнитель решил не афишировать подробности сюжета, лаконично написав внизу: “Кое-что задумали. Ну, а вдруг!”. Подписчики стали долго думать, что хотел сказать им Филипп Киркоров, хотя прекрасно знали о его любви к таким совместным снимкам с коллегами и друзьями. Некоторые особы предположили, что такие события могут быть связаны с его личной жизнью.
Пользователи Сети решили поддержать интригу кумира, отметив, что он прекрасно смотрится вместе с артисткой. Они назвали пару прекрасной и идеальной, шутливо упоминая о ЗАГСе и весеннем настроении. Многие фанаты считают Киркорова неугомонной личностью, способной каждый день преподносить читателям новые сюрпризы.
Сам исполнитель решил не афишировать подробности сюжета, лаконично написав внизу: “Кое-что задумали. Ну, а вдруг!”. Подписчики стали долго думать, что хотел сказать им Филипп Киркоров, хотя прекрасно знали о его любви к таким совместным снимкам с коллегами и друзьями. Некоторые особы предположили, что такие события могут быть связаны с его личной жизнью.
Пользователи Сети решили поддержать интригу кумира, отметив, что он прекрасно смотрится вместе с артисткой. Они назвали пару прекрасной и идеальной, шутливо упоминая о ЗАГСе и весеннем настроении. Многие фанаты считают Киркорова неугомонной личностью, способной каждый день преподносить читателям новые сюрпризы.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40