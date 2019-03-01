АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Фанаты Филиппа Киркорова заподозрили его в романе с Ходченковой из-за общего селфи

Фанаты певца были заинтригованы новым фото, опубликованным в Instagram. Они сразу заподозрили Филиппа Киркорова в романе с актрисой Светланой Ходченковой из-за общего селфи.
Фанаты Филиппа Киркорова заподозрили его в романе с Ходченковой из-за общего селфи

Сам исполнитель решил не афишировать подробности сюжета, лаконично написав внизу: “Кое-что задумали. Ну, а вдруг!”. Подписчики стали долго думать, что хотел сказать им Филипп Киркоров, хотя прекрасно знали о его любви к таким совместным снимкам с коллегами и друзьями. Некоторые особы предположили, что такие события могут быть связаны с его личной жизнью.

Пользователи Сети решили поддержать интригу кумира, отметив, что он прекрасно смотрится вместе с артисткой. Они назвали пару прекрасной и идеальной, шутливо упоминая о ЗАГСе и весеннем настроении. Многие фанаты считают Киркорова неугомонной личностью, способной каждый день преподносить читателям новые сюрпризы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Шабарин и Роза Райсон счастливы,
Майю Донцову уже назвали
Ольгу Бузову заподозрили в тайном
Апокалиптические знаки по всему миру:
Эмили Ратаковски поддержала свой бренд
Долгий сон по выходным оказался вредней
Фанаты Филиппа Киркорова заподозрили
Специалисты назвали главные киноновинки
Xiaomi представила беспроводные
Захар Саленко больше ничего не
Илья Глинников получил травму на
Агата Муцениеце в честь 30-летия
Остров любви «Дома-2» больше привлекал
Спецверсию Audi R8 посвятили юбилею
Сергей Шнуров в стихах высмеял пост
Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву опять
В Москве мужчина выжил после падения
Ferrari представит новый мощный
Анфиса Чехова омолаживается при помощи
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Гражданский пистолет "Удав" появится в
Экс-участница «Дома-2» Оксана Стрункина
Татьяна Мусульбес объяснилась за
Ученые доказали пользу бокала вина на
Флагманы с 5G: Эксперты сравнили
На «Армии-2019» представят машину РХБ
Певица Лолита предупредила в Instagram
Седан Toyota Corolla 2020 года
Электрический BMW i4 Spy Shots появился
Стали известны первые характеристики
Просмотреть все новости