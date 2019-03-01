В Сети появились первые рендеры нового универсала Peugeot 208 Wagon 2020
В Сети опубликованы первые рендеры новейшего 5-дверного универсала французского автогиганта Peugeot 208 Wagon 2020. Эксперты полагают: новинка может составить конкуренцию чешской модели Skoda Fabia Combi и Renault Clio.
Компания Peugeot, несмотря на инвестирование новых кроссоверов, способных стать заменой универсалов и минивэнов, все же продолжает разработку компактных моделей, пользующихся спросом на мировом авторынке. Универсалы имеют более доступные цены и оснащены экономными двигателями, что больше привлекает потенциальных покупателей.
Судя по представленным независимыми дизайнерами X-Tomi Design рендерным изображениям, видно, что новинка создана на основе автомобиля новой генерации Peugeot 208, о чем говорит и название универсала. Специалисты предположили, что 5-дверная модель может позаимствовать моторную линейку у нового хэтчбека, для которой характерно малое потребление топлива.
Представления дизайнеров соответствуют современным потенциальным запросам, а это указывает на то, что француз мог бы завоевать свою долю на мировом автомобильном рынке.
Компания Peugeot, несмотря на инвестирование новых кроссоверов, способных стать заменой универсалов и минивэнов, все же продолжает разработку компактных моделей, пользующихся спросом на мировом авторынке. Универсалы имеют более доступные цены и оснащены экономными двигателями, что больше привлекает потенциальных покупателей.
Судя по представленным независимыми дизайнерами X-Tomi Design рендерным изображениям, видно, что новинка создана на основе автомобиля новой генерации Peugeot 208, о чем говорит и название универсала. Специалисты предположили, что 5-дверная модель может позаимствовать моторную линейку у нового хэтчбека, для которой характерно малое потребление топлива.
Представления дизайнеров соответствуют современным потенциальным запросам, а это указывает на то, что француз мог бы завоевать свою долю на мировом автомобильном рынке.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:14