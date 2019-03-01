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В Сети появились первые рендеры нового универсала Peugeot 208 Wagon 2020

В Сети опубликованы первые рендеры новейшего 5-дверного универсала французского автогиганта Peugeot 208 Wagon 2020. Эксперты полагают: новинка может составить конкуренцию чешской модели Skoda Fabia Combi и Renault Clio.
В Сети появились первые рендеры нового универсала Peugeot 208 Wagon 2020

Компания Peugeot, несмотря на инвестирование новых кроссоверов, способных стать заменой универсалов и минивэнов, все же продолжает разработку компактных моделей, пользующихся спросом на мировом авторынке. Универсалы имеют более доступные цены и оснащены экономными двигателями, что больше привлекает потенциальных покупателей.

Судя по представленным независимыми дизайнерами X-Tomi Design рендерным изображениям, видно, что новинка создана на основе автомобиля новой генерации Peugeot 208, о чем говорит и название универсала. Специалисты предположили, что 5-дверная модель может позаимствовать моторную линейку у нового хэтчбека, для которой характерно малое потребление топлива.

Представления дизайнеров соответствуют современным потенциальным запросам, а это указывает на то, что француз мог бы завоевать свою долю на мировом автомобильном рынке.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:14

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