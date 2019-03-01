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Ученые рассказали о полезных свойствах куркумы

Ученые из Австралии провели исследования, которые показали полезные и уникальные свойства куркумы. Специалисты уверяют, что щепотка данной специи способна «напитать» человеческий организм здоровьем.
Ученые рассказали о полезных свойствах куркумы

Куркума широко используется в восточной медицине и азиатской кухне. Еще в древности считалось, что эта специя способна уничтожить амилоидные бляшки, которые повреждают клетки мозга, а также вернуть память. В медицинском эксперименте приняли участие добровольцы до 60 лет, которые страдали деменцией, однако не получали лекарственной терапии. Эксперимент показал, что употребление в ежедневный рацион питания 1 грамм куркумы заметно улучшает память.

Ученые продолжили исследования на мышах, во время которых смогли проследить, как человеческие амилоидные бляшки действуют на грызунов. Эксперты выяснили, что в течение года мозг мышей полностью пророс вредными элементами. После добавления куркумы в рацион подопытных устранились все бляшки, предотвращая возможность образовываться новым.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:28

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