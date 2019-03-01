Наследница Веры Брежневой после смены имиджа попросила прощение у мамы

Юная особа не отрицает, что всегда прислушивается к мнению певицы и ценит ее советы, но недавно решила поэкспериментировать над цветом волос, перекрасив их в темный цвет. Наследница показала фото на своей странице, лаконично подписав его: “ Перемены… Мама, прости”. Фанаты Веры Брежневой неоднозначно отреагировали на кардинальные перемены во внешнем виде Сони Киперман.Некоторые лица отметили, что ей будет сложно вернуть себе прежний цвет, а самые преданные поклонники похвалили дочь артистки за смелость. После просмотра сюжета пользователи Сети тоже устроили небольшую дискуссию, так как многие уже привыкли к светлым локонам юной красавицы, а также с нетерпением ждут ответную реакцию со стороны звезды.