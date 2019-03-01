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Долгий сон по выходным оказался вредней недосыпания

Долгий сон по выходным оказался вредней недосыпания, показало исследование. Нестабильность циркадных ритмов отражается на усвоении инсулина, здоровье печени и мышц.
Долгий сон по выходным оказался вредней недосыпания

Университет Колорадо с помощью эксперимента проверил, как отражается на организме попытка компенсировать недосыпание, пишет Current Biology. Добровольцев разделили на 3 группы, поместив в лабораторные условия для наблюдения за питанием и сном. Одним из участников исследования позволили спать 9 часов всю неделю. Вторые уделяли ночному отдыху лишь 5 часов, включая выходные дни. Третья группа всю рабочую неделю спала 5 часов, однако в субботу и воскресенье могла отоспаться, возвращаясь затем к строгому графику.

По истечению эксперимента последние жаловались на усталость и плохое самочувствие даже чаще добровольцев с 5-часовым отдыхом. "Наверстать" за выходные удалось всего 1 час сна, зато клетки печени и мышц у участников пострадали. Организм перестал нормально контролировать уровень сахара.

Учёные предупреждают, что сон и приём пищи в разное время имеют разрушительное действие, поскольку "внутренние часы" сбиваются. Если не придерживаться в выходные того же ритма, что и в будние дни, можно в будущем получить диабет, ожирение и проблемы с сердцем.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:44

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