Долгий сон по выходным оказался вредней недосыпания





Университет Колорадо с помощью эксперимента проверил, как отражается на организме попытка компенсировать недосыпание, пишет Current Biology. Добровольцев разделили на 3 группы, поместив в лабораторные условия для наблюдения за питанием и сном. Одним из участников исследования позволили спать 9 часов всю неделю. Вторые уделяли ночному отдыху лишь 5 часов, включая выходные дни. Третья группа всю рабочую неделю спала 5 часов, однако в субботу и воскресенье могла отоспаться, возвращаясь затем к строгому графику.По истечению эксперимента последние жаловались на усталость и плохое самочувствие даже чаще добровольцев с 5-часовым отдыхом. "Наверстать" за выходные удалось всего 1 час сна, зато клетки печени и мышц у участников пострадали. Организм перестал нормально контролировать уровень сахара.Учёные предупреждают, что сон и приём пищи в разное время имеют разрушительное действие, поскольку "внутренние часы" сбиваются. Если не придерживаться в выходные того же ритма, что и в будние дни, можно в будущем получить диабет, ожирение и проблемы с сердцем.