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Остров любви «Дома-2» больше привлекал зрителей в своих первых эфирах

Остров любви телестройки «Дом-2» больше привлекал внимание зрителей в самых первых эфирах. Теперь, когда участникам проекта организаторы уже предоставляют всё для комфортного проживания, фанаты предпочитают следить за происходящим на Поляне.
Остров любви «Дома-2» больше привлекал зрителей в своих первых эфирах

Остров любви в 2014 году стал для многих зрителей «Дома-2» чем-то схожим с шоу «Последний герой», ведь отправившиеся туда участники попадали в спартанские условия и даже жили в палатках. Сравнивая первые эфиры после открытия новой съёмочной площадки и нынешние, зрители отдают предпочтение давнишним, так как там пары действительно проходили сложные моральные и физические испытания.
Остров любви «Дома-2» больше привлекал зрителей в своих первых эфирах

Первыми, кто попал на оборудованный четырьмя палатками Остров любви, стали Виктория Романец и Андрей Черкасов, Егор Холявин с Мариной Африкантовой, Ольга Власова и Вадим Рыжов, а также Игорь Трегубенко с Эллой Сухановой. Участники самостоятельно обустраивали свой быт, сооружали дополнительные удобства и всё время боролись с местными насекомыми, которые ежедневно заползали в каждую палатку.
Остров любви «Дома-2» больше привлекал зрителей в своих первых эфирах

Со временем руководство «Дома-2» значительно упростило жизнь участников на Острове любви, возведя там виллу с бассейном и придумав массу развлечений. Зрители телестройки не скрывают, что интереснее выглядели именно первые эфиры на Сейшелах, где каждый буквально боролся с коллегами и природой за комфортное пребывание там.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:52

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