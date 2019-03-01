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Светлана Лобода написала саундтрек к перезапуску «Последнего героя»

Стало известно, какой саундтрек будет звучать в перезапуске легендарного шоу «Последний герой». Если раньше эта информация держалась в секрете, то сейчас выяснилось, что автором песни для программы стала Светлана Лобода.
Светлана Лобода написала саундтрек к перезапуску «Последнего героя»

Видео с новой композицией появилось в Instagram исполнительницы. Сама Лобода написала, что запуск шоу «Актеры против экстрасенсов» ожидается 2 марта. Подписчики звезды высоко оценили новинку певицы, отметив, что, как обычно, «Лобода на высоте».

Ранее стала известна и другая информация о перезапуске «Последнего героя», в частности, все 16 участников и условия их проживания на острове. Ведущей программы станет звезда сериала «Ольга», актриса Яна Троянова. О песне к проекту долго ходили слухи. Сначала многие считали, что ее напишет коллектив «Би-2», создавший предыдущий саундтрек.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:21

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