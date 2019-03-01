Эмили Ратаковски поддержала свой бренд купальников откровенной фотосессией
Американская актриса и модель Эмили Ратаковски поддержала свой бренд купальников Inamorata Woman, приняв участие в откровенной фотосессии. На одних снимках селебрити позирует топлес, прикрывая грудь рукой, на других она оголяет ягодицы.
Кадрами с провокационной фотосессии звезда подиума поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта. В посте к снимкам модель отметила: с недавних пор ей стал очень нравиться синий цвет в нижнем белье и купальниках. Модель выразила мнение, что реклама её женской одежды окажется тем более успешнее, чем меньше её будет на её теле.
Эмили Ратаковски получила от своих подписчиков множество комплиментов, которые они оставили в комментариях. Фотоснимки знаменитости всего за сутки после публикации в Instagram набрали миллионы лайков.
Кадрами с провокационной фотосессии звезда подиума поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта. В посте к снимкам модель отметила: с недавних пор ей стал очень нравиться синий цвет в нижнем белье и купальниках. Модель выразила мнение, что реклама её женской одежды окажется тем более успешнее, чем меньше её будет на её теле.
Эмили Ратаковски получила от своих подписчиков множество комплиментов, которые они оставили в комментариях. Фотоснимки знаменитости всего за сутки после публикации в Instagram набрали миллионы лайков.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:00