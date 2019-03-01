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Эмили Ратаковски поддержала свой бренд купальников откровенной фотосессией

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски поддержала свой бренд купальников Inamorata Woman, приняв участие в откровенной фотосессии. На одних снимках селебрити позирует топлес, прикрывая грудь рукой, на других она оголяет ягодицы.
Эмили Ратаковски поддержала свой бренд купальников откровенной фотосессией

Кадрами с провокационной фотосессии звезда подиума поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта. В посте к снимкам модель отметила: с недавних пор ей стал очень нравиться синий цвет в нижнем белье и купальниках. Модель выразила мнение, что реклама её женской одежды окажется тем более успешнее, чем меньше её будет на её теле.
Эмили Ратаковски поддержала свой бренд купальников откровенной фотосессией

Эмили Ратаковски получила от своих подписчиков множество комплиментов, которые они оставили в комментариях. Фотоснимки знаменитости всего за сутки после публикации в Instagram набрали миллионы лайков.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:00

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