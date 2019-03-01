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Агата Муцениеце в честь 30-летия назвала Павла Прилучного “величайшим мужчиной”

Сегодня актриса отмечает свое 30-летие и уже получает поздравления от своих коллег и фанатов. Агата Муцениеце опубликовала в Instagram новый пост, отметив, что в честь такого события назвала Павла Прилучного “величайшим мужчиной”.
Агата Муцениеце в честь 30-летия назвала Павла Прилучного “величайшим мужчиной”

В последнее время пара переживала непростые времена из-за слухов о своем разрыве отношений, хотя затем актеры опровергли данную информацию. Кроме того, недоброжелатели часто упоминают о новой беременности Агаты Муцениеце, после чего она шутливо сообщила, что ждет девятого сына.

Сейчас подписчики быстро отреагировали на сюжет звезды, написав много теплых комментариев в ее адрес. Они пожелали знаменитости счастья и любви, а также не перестают восхищаться ее талантом. Пользователи Сети назвали Муцениеце самой замечательной актрисой, после чего добавили: “ Желаем видеть восторженные глаза зрителей и реализацию самых заветных желаний. Наслаждайтесь жизнью”.




 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00

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