Специалисты назвали главные киноновинки марта





По словам специалистов, с 7 марта поклонники кино смогут увидеть на экранах бельгийский кинофильм под названием «Королевский корги». В данной картине рассказывается, как принц Филипп решил подарить королеве Великобритании из Виндзорской династии Елизавете II маленькую собаку породы корги. Также интересна будет китайская лента о боевых искусствах «Тень», режиссером которой является Чжан Имоу. Фильм американского кинорежиссера Майкла Майера «Чайка» выйдет в прокат 14 марта. Картина основана на известной пьесе знаменитого русского классика Антона Павловича Чехова.Поклонники криминальных триллеров смогут посмотреть американскую ленту режиссёра Карин Кусамы под названием «Время возмездия». Также 14 марта выйдет в прокат российский кинофильм «Трезвый водитель» и комедийно-драматическая лента «Середина 90-х», режиссером которой является Джон Хилл.