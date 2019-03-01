АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Специалисты назвали главные киноновинки марта

Специалисты назвали киноновинки марта текущего года, одной из которых является американский супергеройский фильм 2019 года «Капитан Марвел». Данная лента выходит в кинопрокат уже 7 марта.
Специалисты назвали главные киноновинки марта

По словам специалистов, с 7 марта поклонники кино смогут увидеть на экранах бельгийский кинофильм под названием «Королевский корги». В данной картине рассказывается, как принц Филипп решил подарить королеве Великобритании из Виндзорской династии Елизавете II маленькую собаку породы корги. Также интересна будет китайская лента о боевых искусствах «Тень», режиссером которой является Чжан Имоу. Фильм американского кинорежиссера Майкла Майера «Чайка» выйдет в прокат 14 марта. Картина основана на известной пьесе знаменитого русского классика Антона Павловича Чехова.

Поклонники криминальных триллеров смогут посмотреть американскую ленту режиссёра Карин Кусамы под названием «Время возмездия». Также 14 марта выйдет в прокат российский кинофильм «Трезвый водитель» и комедийно-драматическая лента «Середина 90-х», режиссером которой является Джон Хилл.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Майю Донцову уже назвали
Ольгу Бузову заподозрили в тайном
Апокалиптические знаки по всему миру:
Эмили Ратаковски поддержала свой бренд
Долгий сон по выходным оказался вредней
Фанаты Филиппа Киркорова заподозрили
Специалисты назвали главные киноновинки
Xiaomi представила беспроводные
Захар Саленко больше ничего не
Илья Глинников получил травму на
Агата Муцениеце в честь 30-летия
Остров любви «Дома-2» больше привлекал
Спецверсию Audi R8 посвятили юбилею
Сергей Шнуров в стихах высмеял пост
Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву опять
В Москве мужчина выжил после падения
Ferrari представит новый мощный
Анфиса Чехова омолаживается при помощи
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Гражданский пистолет "Удав" появится в
Экс-участница «Дома-2» Оксана Стрункина
Татьяна Мусульбес объяснилась за
Ученые доказали пользу бокала вина на
Флагманы с 5G: Эксперты сравнили
На «Армии-2019» представят машину РХБ
Певица Лолита предупредила в Instagram
Седан Toyota Corolla 2020 года
Электрический BMW i4 Spy Shots появился
Стали известны первые характеристики
Ксения Бородина опубликовала в
Просмотреть все новости