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Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву опять высмеяли за пропаганду здорового образа жизни

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву в очередной раз раскритиковали пользователи Сети.
Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву опять высмеяли за пропаганду здорового образа жизни

По мнению фолловеров, телезнаменитость ненавидит людей с лишним весом из-за старых обид.

Вчера Водонаева опубликовала в личном инста-блоге видеозапись, на которой прославленная модель Эшли Грэм вовсю демонстрирует свои пышные формы, катаясь на роликах в одном купальнике.

Под роликом Алена раскритиковала американскую знаменитость, а также заявила, что невозможно быть красивой и стройной, не придерживаясь при этом здорового образа жизни.

Нужно сказать, что не все согласились с высказываниями Водонаевой. Большинство интернет-пользователей опять высмеяли экс-участницу «Дома-2» за пропаганду ЗОЖ, а некоторые даже заявили, что Алена «прогадала», когда решила привести пример лишнего веса на Эшли Грэм.

Читатели подчеркнули, что в то время, пока Водонаева посвящает Грэм целые посты и публикует у себя на страничке в Instagram рекламные ролики модели, она продолжает вовсю наслаждаться своей жизнью, посещать различные вечеринки, появляться на красных дорожках, а также получать премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

К слову, экс-звезда «Дома-2» призналась, что поправилась и сейчас ее вес составляет 60 килограммов. Выяснилось, что это не устраивает Водонаеву, и она планирует со следующей недели возобновить тренировки и придерживаться правильного питания.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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