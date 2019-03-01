Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву опять высмеяли за пропаганду здорового образа жизни
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву в очередной раз раскритиковали пользователи Сети.
По мнению фолловеров, телезнаменитость ненавидит людей с лишним весом из-за старых обид.
Вчера Водонаева опубликовала в личном инста-блоге видеозапись, на которой прославленная модель Эшли Грэм вовсю демонстрирует свои пышные формы, катаясь на роликах в одном купальнике.
Под роликом Алена раскритиковала американскую знаменитость, а также заявила, что невозможно быть красивой и стройной, не придерживаясь при этом здорового образа жизни.
Нужно сказать, что не все согласились с высказываниями Водонаевой. Большинство интернет-пользователей опять высмеяли экс-участницу «Дома-2» за пропаганду ЗОЖ, а некоторые даже заявили, что Алена «прогадала», когда решила привести пример лишнего веса на Эшли Грэм.
Читатели подчеркнули, что в то время, пока Водонаева посвящает Грэм целые посты и публикует у себя на страничке в Instagram рекламные ролики модели, она продолжает вовсю наслаждаться своей жизнью, посещать различные вечеринки, появляться на красных дорожках, а также получать премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
К слову, экс-звезда «Дома-2» призналась, что поправилась и сейчас ее вес составляет 60 килограммов. Выяснилось, что это не устраивает Водонаеву, и она планирует со следующей недели возобновить тренировки и придерживаться правильного питания.
По мнению фолловеров, телезнаменитость ненавидит людей с лишним весом из-за старых обид.
Вчера Водонаева опубликовала в личном инста-блоге видеозапись, на которой прославленная модель Эшли Грэм вовсю демонстрирует свои пышные формы, катаясь на роликах в одном купальнике.
Под роликом Алена раскритиковала американскую знаменитость, а также заявила, что невозможно быть красивой и стройной, не придерживаясь при этом здорового образа жизни.
Нужно сказать, что не все согласились с высказываниями Водонаевой. Большинство интернет-пользователей опять высмеяли экс-участницу «Дома-2» за пропаганду ЗОЖ, а некоторые даже заявили, что Алена «прогадала», когда решила привести пример лишнего веса на Эшли Грэм.
Читатели подчеркнули, что в то время, пока Водонаева посвящает Грэм целые посты и публикует у себя на страничке в Instagram рекламные ролики модели, она продолжает вовсю наслаждаться своей жизнью, посещать различные вечеринки, появляться на красных дорожках, а также получать премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
К слову, экс-звезда «Дома-2» призналась, что поправилась и сейчас ее вес составляет 60 килограммов. Выяснилось, что это не устраивает Водонаеву, и она планирует со следующей недели возобновить тренировки и придерживаться правильного питания.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23