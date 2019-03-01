Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Sports Basic Bluetooth за 20 долларов
Xiaomi анонсировала беспроводную гарнитуру Mi Sports Basic Bluetooth за 20 долларов. В продажу наушники поступят 20 марта.
К началу весны Xiaomi анонсировала новую модель гарнитуры Mi Sports Basic, которая позволит слушать музыку и вести телефонные разговоры, занимаясь различными активностями. От пота и брызг наушники защищены по классу IPX4. Гарнитура погружного типа снабжена поворотными модулями для большего комфорта.
На кабеле есть пульт управления громкостью, который также позволяет отвечать на звонки, переключать песни и пользоваться Google Assistant, не доставая смартфон или планшет. Соединение Bluetooth 4.1 обладает радиусом 10 метров. 5 пар амбушюров из силикона предназначены для тренировок и повседневного ношения.
Батарея на 120 мАч даёт 260 часов в режиме ожидания и 9 часов прослушивания треков. Заряжаются Xiaomi через разъём microUSB 2 часа, а весят всего 13,6 граммов. Mi Sports Basic представлены в белой и чёрной расцветках. В марте купить наушники можно будет на 20 долларов.
К началу весны Xiaomi анонсировала новую модель гарнитуры Mi Sports Basic, которая позволит слушать музыку и вести телефонные разговоры, занимаясь различными активностями. От пота и брызг наушники защищены по классу IPX4. Гарнитура погружного типа снабжена поворотными модулями для большего комфорта.
На кабеле есть пульт управления громкостью, который также позволяет отвечать на звонки, переключать песни и пользоваться Google Assistant, не доставая смартфон или планшет. Соединение Bluetooth 4.1 обладает радиусом 10 метров. 5 пар амбушюров из силикона предназначены для тренировок и повседневного ношения.
Батарея на 120 мАч даёт 260 часов в режиме ожидания и 9 часов прослушивания треков. Заряжаются Xiaomi через разъём microUSB 2 часа, а весят всего 13,6 граммов. Mi Sports Basic представлены в белой и чёрной расцветках. В марте купить наушники можно будет на 20 долларов.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:26