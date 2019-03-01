Илья Глинников получил травму на съемках «Последнего героя»
Популярный российский актёр Илья Глинников получил травму на съемках телешоу «Последний герой». Артист является членом команды актеров, которые сражаются с экстрасенсами.
По правилам программы, в джунглях члены 2 команд проходят нелегкие задания. Некоторые испытания требуют особых навыков, так как являются очень опасными. Глинников это смог ощутить на себе. Киноактер, прыгая с высоты, травмировал свое колено, но терпя сильную боль, продолжил испытание, так как не хотел подводить свою команду.
Доктора, которые постоянно дежурят на острове во время сьёмок шоу, оказали пострадавшему артисту необходимую медицинскую помощь. Глинникова поддерживает очень сильная команда, в которую входит Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Маякин, Наталья Медведева, Анфиса Черных, Артур Смольянинов, а также Ирина Безрукова.
По правилам программы, в джунглях члены 2 команд проходят нелегкие задания. Некоторые испытания требуют особых навыков, так как являются очень опасными. Глинников это смог ощутить на себе. Киноактер, прыгая с высоты, травмировал свое колено, но терпя сильную боль, продолжил испытание, так как не хотел подводить свою команду.
Доктора, которые постоянно дежурят на острове во время сьёмок шоу, оказали пострадавшему артисту необходимую медицинскую помощь. Глинникова поддерживает очень сильная команда, в которую входит Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Маякин, Наталья Медведева, Анфиса Черных, Артур Смольянинов, а также Ирина Безрукова.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:12