Илья Глинников получил травму на съемках «Последнего героя»

По правилам программы, в джунглях члены 2 команд проходят нелегкие задания. Некоторые испытания требуют особых навыков, так как являются очень опасными. Глинников это смог ощутить на себе. Киноактер, прыгая с высоты, травмировал свое колено, но терпя сильную боль, продолжил испытание, так как не хотел подводить свою команду.Доктора, которые постоянно дежурят на острове во время сьёмок шоу, оказали пострадавшему артисту необходимую медицинскую помощь. Глинникова поддерживает очень сильная команда, в которую входит Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Маякин, Наталья Медведева, Анфиса Черных, Артур Смольянинов, а также Ирина Безрукова.