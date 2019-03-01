Спецверсию Audi R8 посвятили юбилею двигателей V10
Немецкий производитель автомобилей Audi принял решение посвятить к 10-летнему юбилею двигателей V10 спецверсию R8. Оригинальная автомодель, оснащённая более мощным безнаддувным 10-цилиндровым мотором, была презентована в рамках детройтской выставки в январе 2009 года.
Юбилейная модификация называется Audi R8 V10 Decennium. Варианты окраски её кузова следующие: синий, серый, чёрный и серебристый. Передний спойлер суперкара, его задний диффузор и боковые пороги получили чёрные глянцевые элементы. Такого же цвета у спецверсии машины – логотип производителя, а также основная часть интерьера салона.
Мощность установленного под капотом автоновинки двигателя V10 – 620 «лошадей», максимальный крутящий момент – 580 Нм. Первую «сотню» километров машина преодолевает за 3,1 секунды, а её скоростной предел составляет 205 миль в час.
Запланированный тираж спецверсии – 222 экземпляра. Стоимость каждого из них стартует от отметки в € 222 000.
Юбилейная модификация называется Audi R8 V10 Decennium. Варианты окраски её кузова следующие: синий, серый, чёрный и серебристый. Передний спойлер суперкара, его задний диффузор и боковые пороги получили чёрные глянцевые элементы. Такого же цвета у спецверсии машины – логотип производителя, а также основная часть интерьера салона.
Мощность установленного под капотом автоновинки двигателя V10 – 620 «лошадей», максимальный крутящий момент – 580 Нм. Первую «сотню» километров машина преодолевает за 3,1 секунды, а её скоростной предел составляет 205 миль в час.
Запланированный тираж спецверсии – 222 экземпляра. Стоимость каждого из них стартует от отметки в € 222 000.
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:44