Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов посетил вместе с Анастасией Костенко вечер чтения произведений Булгакова

«На самом деле все эти поездки талантливых студентов в глубинку были всегда. Что в начале прошлого века у Булгакова, что за рубежом в той же Америке - в отдаленный штат на заработки. И сейчас все это повторяется - молодые из регионов стремятся в Москву, талантливые из столицы пробуют свои силы в программах земский учитель, земский доктор..», - отметил Дмитрий в личном инста-блоге.

«Да заплати ты уже эти алименты и спать будешь спокойно! А то вижу у тебя бессонница, что ты такие мероприятия начал посещать!», - отметила одна из подписчиц Тарасова.

По словам футболиста, на сборах он прочел рассказы русского писателя, драматурга, а также театрального режиссера «Записки юного врача».Несколько часов назад Тарасов разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой решил обсудить с подписчиками стремление молодежи к лучшей жизни.Выяснилось, что «подтолкнул» спортсмена написать подобный пост вечер чтения произведений Булгакова, который он посетил со своей женой. Нужно сказать, что мало кто из читателей обратил внимание на высказывания Тарасова.Многие фолловеры в очередной раз решили поинтересоваться у Дмитрия, почему он никак не может выплатить первой жене задолженность по алиментам.