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Сергей Шнуров в стихах высмеял пост бывшей жены Матильды о правильном питании

Сергей Шнуров в стихах высмеял пост бывшей жены Матильды в Instagram, где она порассуждала о правильном питании. Певец заявил, что устроит себе диету из пива и сосисок.
Сергей Шнуров в стихах высмеял пост бывшей жены Матильды о правильном питании

На странице Шнурова в соцсети появилось стихотворение, где он посмеялся над постом экс-супруги о вреде глютена. Лидер группы "Ленинград" заявил, что к лету сядет на диету, однако пока будет питаться котлетами, сосисками, пивом и тортами. По мнению музыканта, наесться глютена и забыть о диете - это прекрасно. Что касается Матильды Шнуровой, то для неё очень важно следить за фигурой и здоровьем организма посредством правильного питания.

В своём недавнем посте балерина отметила, что глютен для большинства людей ядом не является. Проблему составляет его ежедневное потребление в больших количествах. Блогер призвала подписчиков внимательно прислушиваться к собственному самочувствию.

"Мы можем наблюдать постоянную слабость, ломкие волосы и проблемную кожу, жаловаться на то, что витамины не действуют, а таблетки не помогают", - рассказала Шнурова.

Отметим, что глютен является клейковиной и группой сложных белков. Больше всего он содержится в злаках и хлебобулочных изделиях.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:30

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