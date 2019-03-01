Сергей Шнуров в стихах высмеял пост бывшей жены Матильды о правильном питании
Сергей Шнуров в стихах высмеял пост бывшей жены Матильды в Instagram, где она порассуждала о правильном питании. Певец заявил, что устроит себе диету из пива и сосисок.
На странице Шнурова в соцсети появилось стихотворение, где он посмеялся над постом экс-супруги о вреде глютена. Лидер группы "Ленинград" заявил, что к лету сядет на диету, однако пока будет питаться котлетами, сосисками, пивом и тортами. По мнению музыканта, наесться глютена и забыть о диете - это прекрасно. Что касается Матильды Шнуровой, то для неё очень важно следить за фигурой и здоровьем организма посредством правильного питания.
В своём недавнем посте балерина отметила, что глютен для большинства людей ядом не является. Проблему составляет его ежедневное потребление в больших количествах. Блогер призвала подписчиков внимательно прислушиваться к собственному самочувствию.
Отметим, что глютен является клейковиной и группой сложных белков. Больше всего он содержится в злаках и хлебобулочных изделиях.
На странице Шнурова в соцсети появилось стихотворение, где он посмеялся над постом экс-супруги о вреде глютена. Лидер группы "Ленинград" заявил, что к лету сядет на диету, однако пока будет питаться котлетами, сосисками, пивом и тортами. По мнению музыканта, наесться глютена и забыть о диете - это прекрасно. Что касается Матильды Шнуровой, то для неё очень важно следить за фигурой и здоровьем организма посредством правильного питания.
В своём недавнем посте балерина отметила, что глютен для большинства людей ядом не является. Проблему составляет его ежедневное потребление в больших количествах. Блогер призвала подписчиков внимательно прислушиваться к собственному самочувствию.
"Мы можем наблюдать постоянную слабость, ломкие волосы и проблемную кожу, жаловаться на то, что витамины не действуют, а таблетки не помогают", - рассказала Шнурова.
Отметим, что глютен является клейковиной и группой сложных белков. Больше всего он содержится в злаках и хлебобулочных изделиях.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:30