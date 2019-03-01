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Анфиса Чехова омолаживается при помощи пиявок

Анфиса Чехова в своем микроблоге Instagram рассказала фанатам, что омолаживается при помощи пиявок. По словам ведущей, в данной процедуре ее сын Соломон принимает активное участие.
Анфиса Чехова омолаживается при помощи пиявок

По признанию Чеховой, она обожает ставить за уши пиявок. Телезвезда рассказала фолловерам, что в прошлые века эта процедура была очень популярна среди молодых девушек. Они перед балом обязательно ставили за уши пиявок, чтобы снять отеки, придать здоровый румянец, при этом насытить кожу лица кислородом. Знаменитость также обнародовала в соцсети видео, на котором запечатлено, как Соломон играет с пиявками. В своем посте ведущая предупредила поклонников, что данный ролик не для слабонервных людей, хоть он и смешной.

Публикации в течение суток собрали свыше 29 тысяч отметок «Мне нравится» и 150 комментариев. Подписчики заявили, что у Чеховой «железные нервы». По их словам, они только от одного вида пиявок упали бы в обморок.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:02

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