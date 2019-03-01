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Флагманы с 5G: Эксперты сравнили Samsung Galaxy S10 с Xiaomi Mi Mix 3 и LG V50 ThinQ
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Флагманы с 5G: Эксперты сравнили Samsung Galaxy S10 с Xiaomi Mi Mix 3 и LG V50 ThinQ

Samsung Galaxy S10, LG V50 ThinQ и Xiaomi Mi Mix 3 - одни из первых девайсов с новой технологией 5G. Естественно, все они являются флагманами, и потому эксперты поспешили сделать подробное сравнение их спецификаций.
Флагманы с 5G: Эксперты сравнили Samsung Galaxy S10 с Xiaomi Mi Mix 3 и LG V50 ThinQ

Дизайн
Тогда как LG V50 ThinQ 5G имеет стандартный дизайн с надрезом, Samsung Galaxy S10 5G отличается оригинальной эстетикой. Первый имеет встроенные камеры для минимизации лицевых панелей, а второй является слайдером. Xiaomi Mi Mix 3 5G намного компактнее, чем Galaxy S10 5G, который, по мнению экспертов, слишком большой из-за своего огромного дисплея. LG V50 ThinQ выигрывает в гонке по качеству сборки благодаря своей IP68-сертификации, что делает его водонепроницаемым и устойчивым к падениям.

Дисплей
Samsung Galaxy S10 5G - явный победитель в сравнении по этому параметру. Он имеет гораздо больший дисплей, удобный для показателей производительности и запуска мультимедиа. Флагман поставляется с новой технологией Dynamic AMOLED, которая улучшает цветопередачу, экран совместим с HDR10 +, в отличие от LG V50 ThinQ 5G и Xiaomi Mi Mix 3 5G. У него есть более стойкая панель благодаря защите Gorilla Glass 6. На втором месте в рейтинге мультимедиа стоит LG V50 ThinQ с высоким разрешением QHD +, HDR и громкими стереодинамиками с Quad DAC. Xiaomi Mi Mix 3 5G имеет дисплей выше среднего, однако он не впечатляет своими параметрами.

Характеристики
Samsung Galaxy S10 5G имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а в европейской версии он может обеспечить лучшую производительность с 5G. Она оснащена модемом Exynos 5100, который является более продвинутым, чем Snapdragon X50, поскольку это многомодовый модем с поддержкой FDD и TDD, а также mmWav). Samsung Galaxy S10 5G также может похвастаться очень продвинутой настройкой Android: новым One UI на базе Android Pie. MIUI уступает своим конкурентам в сравнении характеристик.

Камеры
Согласно первым тестам, Samsung Galaxy S10 5G поставляется с более инновационными камерами. Он оснащен четвертной камерой на задней панели, состоящей из основного 12-Мп сенсора с переменной диафрагмой, телеобъектива, сверхширокого объектива и камеры TOF. Она снимает удивительные фотографии в большинстве условий. Даже передние камеры кажутся лучшими. LG V50 ThinQ должен появиться с задней тройной камерой (телеобъектив + ультраширокий объектив) и двойной широкоугольной фронтальной камерой. Xiaomi Mi Mix 3 5G - выдающийся телефон с камерой, но он не сможет конкурировать с четырёхкамерным Samsung Galaxy S10 5G и быть на том же уровне, что и LG V50 ThinQ 5G.

Аккумулятор
В этом тесте на первом месте оказался Samsung Galaxy S10 5G, потому что он поддерживает более быструю технологию беспроводной зарядки, а также обратную беспроводную зарядку (его можно использовать в качестве банка беспроводной мощности для зарядки других устройств).

Цена
Учитывая, что устройства еще не представлены на рынке, можно узнать только предварительные цены. Предположительно, Xiaomi Mi Mix 3 5G будет стоить 683 доллара, LG V50 ThinQ - не менее 900 долларов, Samsung Galaxy S10 5G - более 1000 долларов.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:16

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