АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагманы с 5G: Эксперты сравнили Samsung Galaxy S10 с Xiaomi Mi Mix 3 и LG V50 ThinQ
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Ferrari представит новый мощный суперкар F8 Tributo в Женеве

Итальянская компания Ferrari готовится представить свой новый суперкар F8 Tributo в рамках автосалона в Женеве. Новинка, оснащенная 3,9-литровым двигателем V8, считающимся самым мощным в истории марки, сможет заменить предшественника 488 GTB.
Ferrari представит новый мощный суперкар F8 Tributo в Женеве

Ferrari F8 Tributo в отличие от суперкара 488 GTB, представленного в 2015 году, имеет 720 «лошадок» и 770 НМ крутящего момента благодаря 3,9-литровому агрегату V8, имеющему два турбонагнетателя. Автомобиль не только мощнее предшественника на 50 лошадиных сил, но и на 40 кг легче. Касательно габаритов купе, известно, что длина составляет 4611 мм, высота – 1206 мм, а ширина – 1979 мм.

Новинка может ускоряться с места до «сотни» всего за 2,9 секунд, для разгона до 200 км/ч суперкару нужно 7,8 с. F8 Tributo может превосходит 488 GTB и по аэродинамическим показателям, которые больше на 10%, так как максимальная мощность модели равна 340 км/час.

Над дизайном мощной инновации работала команда Маранелло, создавшая более гладкий модернизированный кузов, напоминающий оригинальный 308 GTB. В интерьере изменения коснулись и круглых воздуховодов климатической системы, рулевого колеса и семидюймового мультимедийного дисплея.

Итальянская модель Ferrari F8 Tributo дебютирует 5 марта на Женевском автосалоне. Сведения о стоимости и дате выхода на рынок автогигант с мировым именем объявит, предположительно, после презентации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров в стихах высмеял пост
Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву опять
В Москве мужчина выжил после падения
Ferrari представит новый мощный
Анфиса Чехова омолаживается при помощи
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Гражданский пистолет "Удав" появится в
Экс-участница «Дома-2» Оксана Стрункина
Татьяна Мусульбес объяснилась за
Ученые доказали пользу бокала вина на
Флагманы с 5G: Эксперты сравнили
На «Армии-2019» представят машину РХБ
Певица Лолита предупредила в Instagram
Седан Toyota Corolla 2020 года
Электрический BMW i4 Spy Shots появился
Стали известны первые характеристики
Ксения Бородина опубликовала в
Бренд Kia в рамках Женевского
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
YouTube запретит комментировать видео с
Ученые связали продолжительность брака
Компания F(x)tec на MWC-2019
Ксения Собчак посетила закрытый показ
Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом
Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались
Меган Маркл раскрыла пол будущего
Почему стоит сходить в кино на фильм
Эксперты разобрали и изучили смартфон
Ящик Пандоры: Боги контролировали
Просмотреть все новости