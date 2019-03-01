Ferrari представит новый мощный суперкар F8 Tributo в Женеве
Итальянская компания Ferrari готовится представить свой новый суперкар F8 Tributo в рамках автосалона в Женеве. Новинка, оснащенная 3,9-литровым двигателем V8, считающимся самым мощным в истории марки, сможет заменить предшественника 488 GTB.
Ferrari F8 Tributo в отличие от суперкара 488 GTB, представленного в 2015 году, имеет 720 «лошадок» и 770 НМ крутящего момента благодаря 3,9-литровому агрегату V8, имеющему два турбонагнетателя. Автомобиль не только мощнее предшественника на 50 лошадиных сил, но и на 40 кг легче. Касательно габаритов купе, известно, что длина составляет 4611 мм, высота – 1206 мм, а ширина – 1979 мм.
Новинка может ускоряться с места до «сотни» всего за 2,9 секунд, для разгона до 200 км/ч суперкару нужно 7,8 с. F8 Tributo может превосходит 488 GTB и по аэродинамическим показателям, которые больше на 10%, так как максимальная мощность модели равна 340 км/час.
Над дизайном мощной инновации работала команда Маранелло, создавшая более гладкий модернизированный кузов, напоминающий оригинальный 308 GTB. В интерьере изменения коснулись и круглых воздуховодов климатической системы, рулевого колеса и семидюймового мультимедийного дисплея.
Итальянская модель Ferrari F8 Tributo дебютирует 5 марта на Женевском автосалоне. Сведения о стоимости и дате выхода на рынок автогигант с мировым именем объявит, предположительно, после презентации.
Ferrari F8 Tributo в отличие от суперкара 488 GTB, представленного в 2015 году, имеет 720 «лошадок» и 770 НМ крутящего момента благодаря 3,9-литровому агрегату V8, имеющему два турбонагнетателя. Автомобиль не только мощнее предшественника на 50 лошадиных сил, но и на 40 кг легче. Касательно габаритов купе, известно, что длина составляет 4611 мм, высота – 1206 мм, а ширина – 1979 мм.
Новинка может ускоряться с места до «сотни» всего за 2,9 секунд, для разгона до 200 км/ч суперкару нужно 7,8 с. F8 Tributo может превосходит 488 GTB и по аэродинамическим показателям, которые больше на 10%, так как максимальная мощность модели равна 340 км/час.
Над дизайном мощной инновации работала команда Маранелло, создавшая более гладкий модернизированный кузов, напоминающий оригинальный 308 GTB. В интерьере изменения коснулись и круглых воздуховодов климатической системы, рулевого колеса и семидюймового мультимедийного дисплея.
Итальянская модель Ferrari F8 Tributo дебютирует 5 марта на Женевском автосалоне. Сведения о стоимости и дате выхода на рынок автогигант с мировым именем объявит, предположительно, после презентации.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:16