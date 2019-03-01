Экс-участница «Дома-2» Оксана Стрункина рассказала, как сложилась ее жизнь после телепроекта

По словам телезнаменитости, она по-прежнему не жалеет о том, что когда-то решила прийти на скандально-известную телестройку.Не секрет, что как только Оксана появилась в Периметре, она тут же приглянулась многочисленным телезрителям «Дома-2». Поклонникам проекта нравилось наблюдать за миниатюрной блондинкой с дерзким и задиристым характером.В свое время Стрункина даже заявляла о своей симпатии к бывшему возлюбленному Ксении Бородиной – Михаилу Терехину. Оксана пыталась создать пару с Глебом Жемчуговым (Клубничкой), Антти Курхиненом, Павлом Горюковым, Олегом Майами и экс-супругом Евгении Феофилактовой – Антоном Гусевым.К слову, ни с кем из выше перечисленных участников «Дома-2» Стрункина не смогла создать крепкие и продолжительные отношения. Нашла свое «женское счастье» Оксана вне Периметра. Блондинка не только вышла замуж, но и родила первенца.Впрочем, и этим отношениям не суждено было продлиться долго. Оксана развелась. По словам экс-участницы «Дома-2», расставание с мужем далось ей очень непросто, однако на данный момент она вспоминает тот период с улыбкой.На сегодняшний день Стрункина посвящает всю себя единственному наследнику и любимой работе. Не так давно блондинка решила выпустить собственный блог для молодых мамочек, который назвала «Детское питание». В блоге Оксана делится своими наблюдениями и раздает советы девушкам, которые впервые стали мамами.