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Татьяна Мусульбес объяснилась за издёвки над Валерием Блюменкранцем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес заявила, что ее «затерроризировали» вопросами о бывшем возлюбленном Ирины Пинчук.
Татьяна Мусульбес объяснилась за издёвки над Валерием Блюменкранцем

По словам Татьяны, она и ее любимый супруг Виктор Литвинов не советовали Ирине бросать Валерия Блюменкранца и это только решение Пинчук.

Наш портал уже писал о том, что многочисленные телезрители «Дома-2» винят в том, что Пинчук поставила точку в отношениях с Блюменкранцем, экс-звезд телестройки – Мусульбес и Литвинова.

Поклонники проекта убеждены, что именно Татьяна и Виктор убедили Ирину бросить Валерия, чтобы руководство «Дома-2» отпустило ее с ними на отдых. Впрочем, Мусульбес поспешила опровергнуть предположения зрителей и отметила, что ей приписали «несуществующие заслуги».

Несколько часов назад Ирина и Татьяна в очередной раз вышли в прямой эфир, в котором вторая довольно грубо высказалась в адрес тех фанатов «Дома-2», которые продолжают настаивать на том, что Пинчук и ее семейство «издеваются» над Блюменкранцем.
Татьяна Мусульбес объяснилась за издёвки над Валерием Блюменкранцем

«Чем мы издеваемся? Вы меня уже раздражаете! Вы такие глупые что ли? В чем лично я издеваюсь над Валерой или мы? Я не понимаю! В чем?», - спросила у зрителей Мусульбес.

Также Татьяна объяснила, что если ее лучшая подруга решит снова сойтись с Блюменкранцем, она не будет отговаривать ее, ведь это будет решение только Ирины.

«Если Ира захочет помириться с Валерой, она с ним помирится! Понимаете? И они будут вместе!», - отметила экс-участница реалити-шоу «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:31

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