Татьяна Мусульбес объяснилась за издёвки над Валерием Блюменкранцем

«Чем мы издеваемся? Вы меня уже раздражаете! Вы такие глупые что ли? В чем лично я издеваюсь над Валерой или мы? Я не понимаю! В чем?», - спросила у зрителей Мусульбес.

«Если Ира захочет помириться с Валерой, она с ним помирится! Понимаете? И они будут вместе!», - отметила экс-участница реалити-шоу «Дом-2».



