Седан Toyota Corolla 2020 года впечатлил экспертов во время тестов





Toyota Corolla 2020 года получила больше Нм крутящего момента, а также тормоза с замедлением внутреннего колеса для уменьшения недостаточной поворачиваемости. Неспортивные версии приводятся в действие знакомым 1,8-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем 2ZR-FAE, который был увеличен с 7 до 139 лошадиных сил. Его крутящий момент составляет 126 Нм. SE и XSE работают с 169-сильным 2-литровым M20A-FKS мощностью 151 Нм крутящего момента Гибрид сочетает в себе 1,8-литровый 2ZR-FXE с электродвигателем, что в сумме составляет 121 л.с. и 105 Нм крутящего момента.SE и XSE также получили дымчатые светодиодные задние фонари, двойной хромированный выхлоп, боковые зеркала с цветными клавишами с повторителями сигнала поворота, спортивную сетку с серой металлической решеткой и 18-дюймовые обработанные легкосплавные диски с шинами P225 / 40R-18 Yokohama Avids.В техническом описании Toyota отмечается, что в SE, XSE и XLE также были добавлены переменные прерывистые стеклоочистители. Есть Apple Car Play и Amazon Alexa, но нет Android для Авто. Safety Sense 2.0 включает систему предварительного столкновения с обнаружением пешеходов, обнаружение велосипеда при дневном освещении, динамический радар с полным диапазоном скоростей и оповещение о выходе из полосы движения с помощью рулевого управления. Популярная модель седана в комплектации LE стоит 20 880 долларов, а гибридная - 23 2380 долларов.Во время езды Toyota Corolla 2020 года XSE показала себя достаточно хорошо, говорят эксперты. Двухцветные спортивные сиденья из искусственной кожи красивы и более удобны, 2,0-литровый двигатель XSE является стандартным двигателем хэтчбека и обеспечивает такую ​​же плавную мощность.Toyota Corolla SE 2020 года и гибридная модель также зарекомендовали себя лучше своих предшественников. Переходы от полной мощности аккумулятора и зажигания 1,8-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 121 л.с. довольно плавные.