Певица Лолита предупредила в Instagram о мошенниках, действующих от её имени

Лолита пояснила: перед сном она решила почитать, что пишут в Instagram её фолловеры - и не напрасно, ведь знаменитость узнала о некоем опросе, проводимом от её имени и обещающем участникам ценные призы. Эстрадная звезда призвала поклонников не верить в подобные мошеннические схемы, помня, что вся официальная информация о ней представлена исключительно в одном Instagram-аккаунте.Напоследок Лолита извинилась перед аудиторией соцсети за то, что обращается к ним в ночной рубашке, отметив, что всё же лучше так, чем ждать до утра и подвергать риску потенциальных жертв мошенников попасться на их обман.