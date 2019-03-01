Певица Лолита предупредила в Instagram о мошенниках, действующих от её имени
Эстрадная певица Лолита в своём аккаунте в Instagram предупредила подписчиков о мошенниках, действующих от её имени. Артистку настолько озаботила данная проблема, что она записала к поклонникам видеообращение уже после того, как собралась спать.
Лолита пояснила: перед сном она решила почитать, что пишут в Instagram её фолловеры - и не напрасно, ведь знаменитость узнала о некоем опросе, проводимом от её имени и обещающем участникам ценные призы. Эстрадная звезда призвала поклонников не верить в подобные мошеннические схемы, помня, что вся официальная информация о ней представлена исключительно в одном Instagram-аккаунте.
Напоследок Лолита извинилась перед аудиторией соцсети за то, что обращается к ним в ночной рубашке, отметив, что всё же лучше так, чем ждать до утра и подвергать риску потенциальных жертв мошенников попасться на их обман.
Лолита пояснила: перед сном она решила почитать, что пишут в Instagram её фолловеры - и не напрасно, ведь знаменитость узнала о некоем опросе, проводимом от её имени и обещающем участникам ценные призы. Эстрадная звезда призвала поклонников не верить в подобные мошеннические схемы, помня, что вся официальная информация о ней представлена исключительно в одном Instagram-аккаунте.
Напоследок Лолита извинилась перед аудиторией соцсети за то, что обращается к ним в ночной рубашке, отметив, что всё же лучше так, чем ждать до утра и подвергать риску потенциальных жертв мошенников попасться на их обман.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:50