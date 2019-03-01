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Электрический BMW i4 Spy Shots появился на снимках с тестовых испытаний

Электроседан i4 Spy Shots от BMW появился на снимках фотошпионов с тестовых испытаний. Динамику автомобиля проверили в условиях зимы.
Электрический BMW i4 Spy Shots появился на снимках с тестовых испытаний

Фотошпионы получили снимки нового электрокара i4 Spy Shots марки BMW, который выйдет два года спустя. На сегодняшний день производитель тестирует новинку на зимней трассе и предусмотрительно закрыл кузов камуфляжем. Построили дальнемагистральный седан на платформе Gran Coupe четвёртого поколения.

Как сообщили представители автоконцерна, в 2021 году в немецком Мюнхене стартует серийное производство модели. Последняя обещает быть самой ожидаемой из предлагаемых BMW электромобилей.

Будущее поколение машин немецкого бренда обзаведётся совершенно новой платформой. Ей послужит eDrive пятого поколения.

Детальные характеристики i4 Spy Shots пока держатся в секрете. Известно, что седан будет доступен в полноприводном и заднеприводном вариантах. Для достаточно долгих перегонов в 550-700 километров без зарядки BMW получит батарею на 80 кВтч.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:36

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