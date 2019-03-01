На «Армии-2019» представят машину РХБ разведки нового поколения РХМ-8

«Тем самым мы повысим оперативность, точность и всесторонность выявления РХБ обстановки и совершения прогнозов», – приводит слова генерал-лейтенанта издание «ТАСС».





Данную информацию обнародовал в беседе с корреспондентом «Красной звезды» глава войск РХБЗ Игорь Кириллов. Специалист подчеркнул: благодаря применению РХМ-8 ввод РХБ разведки, сбор, анализ и отправка сведений в систему управления войсками в режиме реального времени будет значительно ускорен.Также известно, что в ходе «Армии-2019» войсками РХБЗ будет представлено свыше 70 моделей военной техники.