На «Армии-2019» представят машину РХБ разведки нового поколения РХМ-8
На ключевом выставочном событии года, международном военно-техническом форуме «Армия-2019», представят модель разведывательной химической машины нового поколения РХБ разведки – РХМ-8. Проведение мероприятия запланировано на 25-30 июня, площадкой для этого выбран КВЦ «Патриот».
Данную информацию обнародовал в беседе с корреспондентом «Красной звезды» глава войск РХБЗ Игорь Кириллов. Специалист подчеркнул: благодаря применению РХМ-8 ввод РХБ разведки, сбор, анализ и отправка сведений в систему управления войсками в режиме реального времени будет значительно ускорен.
Также известно, что в ходе «Армии-2019» войсками РХБЗ будет представлено свыше 70 моделей военной техники.
Данную информацию обнародовал в беседе с корреспондентом «Красной звезды» глава войск РХБЗ Игорь Кириллов. Специалист подчеркнул: благодаря применению РХМ-8 ввод РХБ разведки, сбор, анализ и отправка сведений в систему управления войсками в режиме реального времени будет значительно ускорен.
«Тем самым мы повысим оперативность, точность и всесторонность выявления РХБ обстановки и совершения прогнозов», – приводит слова генерал-лейтенанта издание «ТАСС».
Также известно, что в ходе «Армии-2019» войсками РХБЗ будет представлено свыше 70 моделей военной техники.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:04