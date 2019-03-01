Ксения Бородина опубликовала в Instagram новое фото с мужем

«Путешествие - это отдых, когда можно отпустить мысли на волю и просто наслаждаться жизнью..», - отметила Бородина.

«Какие же вы все-таки клеевые! Каждый день захожу на вас посмотреть и порадоваться за вас, по-доброму!», «Ксюш, завидую я Вам! Вы такая красотка, а муж.. Как же Вам повезло с ним!», - продолжают комментировать свежий снимок Бородиной.

По словам телезнаменитости, она обожает путешествовать.Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которую по достоинству оценили ее преданные фанаты. На снимке Ксения запечатлена в компании своего любимого супруга Курбана Омарова.Под публикацией ведущая скандально известного телепроекта призналась, что ее семейство получило всего за один день очень много впечатлений, которые будут делать их счастливыми еще очень долго.Нужно сказать, что новый снимок с супругом очень понравился подписчикам Ксении, ведь за считанные часы он набрал больше 360 тысяч лайков и огромнейшее количество приятных комментариев.К слову, и в этот раз нашлись интернет-пользователи, которые поспешили упрекнуть Ксению за роскошную жизнь и «хвастовство». Впрочем, в этот раз отвечать на нелицеприятные высказывания недоброжелателей Бородина не стала.