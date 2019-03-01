Стали известны первые характеристики изящного смартфона LG Q60
Популярная компания-производитель электроники LG готовится к выпуску флагманского смартфона Q60. В Сети появились первые технические характеристики стильной новинки с 6,26-дюймовым экраном и 3 ГБ ОЗУ.
Согласно источнику, мобильный аппарат с вполне приемлемой ценой получит неплохие особенности. Модель LG Q60 с изящным дизайном получит дисплей с 6,26 дюймами и разрешающей способностью 1,52х0,72 тысяч px. 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц будет отвечать за функциональность устройства, однако производители не раскрывают название марки чипсета.
Новинка от LG, относящаяся к гаджетам среднего класса, будет оснащена встроенной памятью на 64 ГБ, чей объем можно увеличивать благодаря microSD-карте. LG Q60 сможет похвастаться очень узкими околоэкрамными рамками, не считая нижней. Три камеры и вспышка расположены горизонтально на задней панели девайса, вместе с дактилоскопическим сканером.
Южнокорейский бренд решил включить в свой продукт голосовое управление, оно появится в смартфоне уже во втором квартале 2019 года. Устройство с легкостью сможет распознавать голос своего владельца. Сервис будет доступен для пользователей всего мира. Касательно стоимости девайса пока ничего неизвестно. Эксперты предположили, что ценник не должен быть высоким, так как Q60 – не флагман.
Согласно источнику, мобильный аппарат с вполне приемлемой ценой получит неплохие особенности. Модель LG Q60 с изящным дизайном получит дисплей с 6,26 дюймами и разрешающей способностью 1,52х0,72 тысяч px. 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц будет отвечать за функциональность устройства, однако производители не раскрывают название марки чипсета.
Новинка от LG, относящаяся к гаджетам среднего класса, будет оснащена встроенной памятью на 64 ГБ, чей объем можно увеличивать благодаря microSD-карте. LG Q60 сможет похвастаться очень узкими околоэкрамными рамками, не считая нижней. Три камеры и вспышка расположены горизонтально на задней панели девайса, вместе с дактилоскопическим сканером.
Южнокорейский бренд решил включить в свой продукт голосовое управление, оно появится в смартфоне уже во втором квартале 2019 года. Устройство с легкостью сможет распознавать голос своего владельца. Сервис будет доступен для пользователей всего мира. Касательно стоимости девайса пока ничего неизвестно. Эксперты предположили, что ценник не должен быть высоким, так как Q60 – не флагман.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:20