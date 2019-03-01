Бренд Kia в рамках Женевского автосалона представит гибридный кроссовер Niro





Транспортное средство выпустят в двух версиях, а именно Hybrid, а также Plug-in Hybrid. Аккумуляторные батареи авто можно заряжать от "внешних" источников. Обе вариации будут оснащаться передним и задним бампером, проекционными фарами нового дизайна, ходовыми огнями, интегрированными в передний бампер, и имеющими рисунок в виде "двойной стрелы". Кроме внешних изменений были улучшены отделочные материалы автомобильного салона. Переднюю панель оснастили широкоэкранным 10-дюймовым ЖК-дисплеем. Приборная панель получила ещё один семидюймовый дисплей. Любителям яркого дизайна предлагаются новые пакеты интересных двухцветных вариантов отделки. Речь идёт о красно-оранжевом (Red-Orange) либо сливовом (Plum) цвете.На территории Европы новинку Kia Niro начнут продавать во втором квартале текущего года. Пока нет данных, когда транспортное средство появится на российском рынке.