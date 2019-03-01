АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Седан Toyota Corolla 2020 года впечатлил экспертов во время тестов
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Бренд Kia в рамках Женевского автосалона представит гибридный кроссовер Niro

Бренд Kia планирует 5 марта в рамках Женевского автосалона официально представить обновлённую гибридную версию кроссовера Niro. В Сети производитель уже выложил первые снимки новинки.
Бренд Kia в рамках Женевского автосалона представит гибридный кроссовер Niro

Транспортное средство выпустят в двух версиях, а именно Hybrid, а также Plug-in Hybrid. Аккумуляторные батареи авто можно заряжать от "внешних" источников. Обе вариации будут оснащаться передним и задним бампером, проекционными фарами нового дизайна, ходовыми огнями, интегрированными в передний бампер, и имеющими рисунок в виде "двойной стрелы". Кроме внешних изменений были улучшены отделочные материалы автомобильного салона. Переднюю панель оснастили широкоэкранным 10-дюймовым ЖК-дисплеем. Приборная панель получила ещё один семидюймовый дисплей. Любителям яркого дизайна предлагаются новые пакеты интересных двухцветных вариантов отделки. Речь идёт о красно-оранжевом (Red-Orange) либо сливовом (Plum) цвете.

На территории Европы новинку Kia Niro начнут продавать во втором квартале текущего года. Пока нет данных, когда транспортное средство появится на российском рынке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Лолита предупредила в Instagram
Седан Toyota Corolla 2020 года
Электрический BMW i4 Spy Shots появился
Стали известны первые характеристики
Ксения Бородина опубликовала в
Бренд Kia в рамках Женевского
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
YouTube запретит комментировать видео с
Ученые связали продолжительность брака
Компания F(x)tec на MWC-2019
Ксения Собчак посетила закрытый показ
Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом
Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались
Меган Маркл раскрыла пол будущего
Почему стоит сходить в кино на фильм
Эксперты разобрали и изучили смартфон
Ящик Пандоры: Боги контролировали
Ольга Серябкина заявила, что профиль
Исследователи назвали признаки высокого
Специалисты оценили шансы Украины
Ученые: Эксперимент на Большом адронном
UAZ Patriot наделили зеленой
Диетологи составили список лучших
Apple уволила 190 сотрудников,
Алла Пугачева посетила телецентр
Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха
Первая любовь Анастасии Ивлеевой винит
Украинскую сторону могут оштрафовать за
Олег Майами намекнул на состоявшийся
Просмотреть все новости