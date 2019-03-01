YouTube запретит комментировать видео с участием несовершеннолетних
Недавно в YouTube произошел скандал, связанный с воздействующими на психику детей и подростков видео, на что компания должна была отреагировать должным образом. Теперь ролики, где принимают участие несовершеннолетние, нельзя будет комментировать.
Разработчики видеохостинга YouTube подчеркнули, что создатели каналов могут разблокировать возможность комментирования, однако тогда они обязаны модерировать каждый комментарий и только после этого публиковать его. На данный момент сервис уже удалил и заблокировал десятки миллионов видеороликов, где принимали участие дети, тем самым провоцируя склонных к педофилии людей на противозаконные действия.
Данный запрет будет веден не навсегда, подчеркивают разработчики YouTube. Он будет снят после того, как систему должным образом модернизируют, чтобы она самостоятельно распознавала опасный контент или видео, которое подпадает под закон о запрете комментирования.
Разработчики видеохостинга YouTube подчеркнули, что создатели каналов могут разблокировать возможность комментирования, однако тогда они обязаны модерировать каждый комментарий и только после этого публиковать его. На данный момент сервис уже удалил и заблокировал десятки миллионов видеороликов, где принимали участие дети, тем самым провоцируя склонных к педофилии людей на противозаконные действия.
Данный запрет будет веден не навсегда, подчеркивают разработчики YouTube. Он будет снят после того, как систему должным образом модернизируют, чтобы она самостоятельно распознавала опасный контент или видео, которое подпадает под закон о запрете комментирования.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:36