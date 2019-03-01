YouTube запретит комментировать видео с участием несовершеннолетних





Разработчики видеохостинга YouTube подчеркнули, что создатели каналов могут разблокировать возможность комментирования, однако тогда они обязаны модерировать каждый комментарий и только после этого публиковать его. На данный момент сервис уже удалил и заблокировал десятки миллионов видеороликов, где принимали участие дети, тем самым провоцируя склонных к педофилии людей на противозаконные действия.Данный запрет будет веден не навсегда, подчеркивают разработчики YouTube. Он будет снят после того, как систему должным образом модернизируют, чтобы она самостоятельно распознавала опасный контент или видео, которое подпадает под закон о запрете комментирования.