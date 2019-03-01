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Жена Никиты Преснякова Алена Краснова уехала на горнолыжный курорт с подругами

Жена Никиты Преснякова Алёна уехала на горнолыжный курорт Архыз с подругами. Компания провела день в спа-салоне и бассейне, а затем осваивала сноуборд.
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова уехала на горнолыжный курорт с подругами

Алёна Преснякова похвасталась подписчикам в Instagram, что уехала проводить зиму в горы вместе с подругами. В Архызе девушек поселили в отдельный дом с превосходным видом на снежный лес. Блогер рассказала, что уже оценила местный спа и бассейн, а также покаталась на сноуборде.

В ближайших планах приятельниц насладиться прогулкой по городу и угоститься блюдами местной кухни. Побывав на многих заграничных курортах, Преснякова отметила, что российские вовсе им не уступают. Кататься подруги будут в зоне для новичков с 2,5 километрами лыжных трасс.

"Туристов здесь ждут "спокойные" горы с плавным перепадом высот, разные трассы с качественным покрытием, зона с кресельной дорогой для начинающих и детским городком", - пишет блогер.

Напомним, что свадьбу Пресняков и Алёна Краснова сыграли два года назад, пригласив таких звёздных родственников, как отец музыканта, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте и прочие. Хотя все ждут от пары детей, супруга певца постоянные намёки считает навязчивыми.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:52

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