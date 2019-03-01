Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что со следующей недели садится на диету
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева озвучила свой рост и вес, а также отметила, что срочно садиться на правильное питание (ПП).
Телезнаменитость в очередной раз подняла тему лишнего веса.
В последнее время Водонаева довольно часто заявляет, что является приверженцем здорового образа жизни, а также указывает на то, что не понимает людей, нежелающих избавиться от лишних килограмм.
Тем не менее, считанные часы назад Алена призналась, что намерена срочно сесть на диету, ведь ее вес достиг «максимальной отметки».
Вчера звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке видеоролик, на котором известнейшая американская модель Эшли Грэм катается на роликах. По мнению Водонаевой, весить при росте 175 сантиметров 92 килограмма попросту нельзя, ведь таких девушек сложно назвать здоровыми.
Нужно сказать, что интернет-пользователи отреагировали на публикацию Водонаевой весьма неоднозначно. Некоторые читатели заявили, что Алена все правильно говорит, ведь сами не единожды проверяли на себе, что лишний вес «создает лишние проблемы», однако больше фолловеров раскритиковали знаменитость за ее пост.
Одна из подписчиц Водонаевой решила узнать у участницы «Дома-2» ее параметры, которые Алена тут же поспешила озвучить. По словам звезды, на данный момент она весит 60 килограмм при росте 175 сантиметров. Оказывается, что эта цифра не устраивает девушку и она намерена со следующей недели возобновить тренировки и сесть на диету.
Телезнаменитость в очередной раз подняла тему лишнего веса.
В последнее время Водонаева довольно часто заявляет, что является приверженцем здорового образа жизни, а также указывает на то, что не понимает людей, нежелающих избавиться от лишних килограмм.
Тем не менее, считанные часы назад Алена призналась, что намерена срочно сесть на диету, ведь ее вес достиг «максимальной отметки».
Вчера звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке видеоролик, на котором известнейшая американская модель Эшли Грэм катается на роликах. По мнению Водонаевой, весить при росте 175 сантиметров 92 килограмма попросту нельзя, ведь таких девушек сложно назвать здоровыми.
Нужно сказать, что интернет-пользователи отреагировали на публикацию Водонаевой весьма неоднозначно. Некоторые читатели заявили, что Алена все правильно говорит, ведь сами не единожды проверяли на себе, что лишний вес «создает лишние проблемы», однако больше фолловеров раскритиковали знаменитость за ее пост.
Одна из подписчиц Водонаевой решила узнать у участницы «Дома-2» ее параметры, которые Алена тут же поспешила озвучить. По словам звезды, на данный момент она весит 60 килограмм при росте 175 сантиметров. Оказывается, что эта цифра не устраивает девушку и она намерена со следующей недели возобновить тренировки и сесть на диету.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:46