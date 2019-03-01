Ученые связали продолжительность брака с человеческими генами





Респондентам пришлось ответить на вопросы, связанные с семейной безопасностью и удовлетворённостью. Подопытные сдали на анализ образцы своей слюны. Люди, которые являлись носителями генотипа GG, больше говорили о том, что они чувствуют себя защищено, и у них отсутствует тревога касательно брака.По словам доцента Йоаля Монина, данное открытие показало, что отношения, формирующиеся в паре, зависят от опыта общения со своим партнером, а также от генетической предрасположенности. Научные деятели планируют продолжить начатое исследование, чтобы разобраться во взаимодействии генотипов пар, а также их влиянии на отношения супругов по истечении некоторого времени.