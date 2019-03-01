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Ученые связали продолжительность брака с человеческими генами

Ученые Йельской школы здравоохранения связывают продолжительность брака с человеческими генами, которые ответственны за выработку окситоцина – так называемого «гормона любви». Ими был проведён эксперимент при участии 178 пар в возрасте 37-90 лет.
Ученые связали продолжительность брака с человеческими генами

Респондентам пришлось ответить на вопросы, связанные с семейной безопасностью и удовлетворённостью. Подопытные сдали на анализ образцы своей слюны. Люди, которые являлись носителями генотипа GG, больше говорили о том, что они чувствуют себя защищено, и у них отсутствует тревога касательно брака.

По словам доцента Йоаля Монина, данное открытие показало, что отношения, формирующиеся в паре, зависят от опыта общения со своим партнером, а также от генетической предрасположенности. Научные деятели планируют продолжить начатое исследование, чтобы разобраться во взаимодействии генотипов пар, а также их влиянии на отношения супругов по истечении некоторого времени.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:22

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