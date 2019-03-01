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Компания F(x)tec на MWC-2019 презентовала смартфон-слайдер с QWERTY-клавиатурой

Представители фирмы F(x)tec презентовали в рамках MWC-2019 новую версию современного смартфона-слайдера F(x)tec Pro 1 с удобной QWERTY-клавиатурой. Новинку можно применять как обычный смартфон или выдвигать клавиатуру с подсветкой.
Компания F(x)tec на MWC-2019 презентовала смартфон-слайдер с QWERTY-клавиатурой

Модель F(x)tec Pro 1 получила широкоформатный 6-дюймовый AMOLED-дисплей. Устройство оснащается процессором Snapdragon 835, оперативной памятью на 6 Гб, физической памятью на 128 ГБ. Новинку наделили разъёмом USB Type-C, модулями NFC/Wi-Fi/Bluetooth. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3 200 мАч. Базовой сдвоенной камерой используются сенсоры на 12/5 Mpx. Селфи-камеру наделили матрицей на 8 Mpx.

На боковой поверхности смартфона-слайдера размещается дактилоскопический сканер. Оболочкой F(x)tec Pro 1 выступает переработанная «операционка» Android Pie.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:06

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