Компания F(x)tec на MWC-2019 презентовала смартфон-слайдер с QWERTY-клавиатурой
Представители фирмы F(x)tec презентовали в рамках MWC-2019 новую версию современного смартфона-слайдера F(x)tec Pro 1 с удобной QWERTY-клавиатурой. Новинку можно применять как обычный смартфон или выдвигать клавиатуру с подсветкой.
Модель F(x)tec Pro 1 получила широкоформатный 6-дюймовый AMOLED-дисплей. Устройство оснащается процессором Snapdragon 835, оперативной памятью на 6 Гб, физической памятью на 128 ГБ. Новинку наделили разъёмом USB Type-C, модулями NFC/Wi-Fi/Bluetooth. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3 200 мАч. Базовой сдвоенной камерой используются сенсоры на 12/5 Mpx. Селфи-камеру наделили матрицей на 8 Mpx.
На боковой поверхности смартфона-слайдера размещается дактилоскопический сканер. Оболочкой F(x)tec Pro 1 выступает переработанная «операционка» Android Pie.
Модель F(x)tec Pro 1 получила широкоформатный 6-дюймовый AMOLED-дисплей. Устройство оснащается процессором Snapdragon 835, оперативной памятью на 6 Гб, физической памятью на 128 ГБ. Новинку наделили разъёмом USB Type-C, модулями NFC/Wi-Fi/Bluetooth. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3 200 мАч. Базовой сдвоенной камерой используются сенсоры на 12/5 Mpx. Селфи-камеру наделили матрицей на 8 Mpx.
На боковой поверхности смартфона-слайдера размещается дактилоскопический сканер. Оболочкой F(x)tec Pro 1 выступает переработанная «операционка» Android Pie.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:06