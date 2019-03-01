Ксения Собчак посетила закрытый показ Ulyana Sergeenko

По словам Ксении Анатольевны, она очень гордится тем, что знала Ульяну Сергиенко еще до того, как об этом узнали все.Считанные часы назад Собчак опубликовала у себя на страничке новую фотографию, которая поразила практически всех интернет-пользователей. А все из-за наряда скандально-известной тележурналистки, в котором она, как оказалось, посетила показ близкой своей приятельницы.Для такого мероприятия Ксения Анатольевна выбрала закрытое платье нежно-розового оттенка, которое некоторым фолловерам напомнило королеву Елизавету II. Подчеркнула свой образ Собчак элегантными туфлями шоколадного оттенка на невысоком каблуке, а также маленькой сумочкой британского бренда под названием «Launer».Как удалось выяснить, закрытый показ прошел на днях в одной из лучших гостиниц Санкт-Петербурга – Four Seasons Hotel Lion Palace. Ulyana Sergeenko представила самому близкому кругу гостей коллекцию, которую демонстрировала на Неделе Высокой моды в Париже еще в конце января 2019 года.Нужно сказать, что образ, в котором Ксения Анатолиевна появилась на закрытом показе своей подруги, очень понравился ее поклонникам. Один за другим фанаты Собчак принялись буквально забрасывать свою любимицу приятными словами, а кое-кто даже посоветовал звезде почаще отдавать предпочтение нарядам таких оттенков.