Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом деле» вывел на «чистую воду» новую любовницу актёра Алексея Моисеева

Алексей Моисеев расстался со своей женой после семнадцати лет брака. Он переехал жить с 29-летней любовницей в загородный дом, который строил ранее для своей семьи. Новая девушка актёра заявила, что она беременна от него. Моисеев в рамках телепроекта «На самом деле» отметил, что не бросал своих детей, однако больше времени ему нужно проводить со своей новой возлюбленной, так как она в настоящее время находится «в положении». Чтобы обеспечить своего будущего ребенка, он собирается отписать ему часть построенного нового особняка. В свою очередь против этого выступила супруга актёра - Ольга Моисеева. По её словам, любовница Алексея Моисеева преследует в данном случае корыстные цели. Она попросила своего бывшего супруга провести тест ДНК.В свою очередь команда телепроекта отыскала некоего Дениса Лобикова. Он уже свыше 10 лет пребывает в отношениях с любовницей артиста, являясь её гражданским мужем. У них имеется трое детей. При этом Лобиков уверен, что девушка под сердцем носит его ребенка. В итоге любовница актёра вынуждена была пройти тест ДНК, который показал, что Моисеев не является отцом.