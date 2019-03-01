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Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом деле» вывел на «чистую воду» новую любовницу актёра Алексея Моисеева

Алексей Моисеев, являющийся российским актёром, ушел к молодой любовнице, бросив супругу с двумя детьми. Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом деле» вывел на «чистую воду» новую возлюбленную знаменитости.
Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом деле» вывел на «чистую воду» новую любовницу актёра Алексея Моисеева

Алексей Моисеев расстался со своей женой после семнадцати лет брака. Он переехал жить с 29-летней любовницей в загородный дом, который строил ранее для своей семьи. Новая девушка актёра заявила, что она беременна от него. Моисеев в рамках телепроекта «На самом деле» отметил, что не бросал своих детей, однако больше времени ему нужно проводить со своей новой возлюбленной, так как она в настоящее время находится «в положении». Чтобы обеспечить своего будущего ребенка, он собирается отписать ему часть построенного нового особняка. В свою очередь против этого выступила супруга актёра - Ольга Моисеева. По её словам, любовница Алексея Моисеева преследует в данном случае корыстные цели. Она попросила своего бывшего супруга провести тест ДНК.

В свою очередь команда телепроекта отыскала некоего Дениса Лобикова. Он уже свыше 10 лет пребывает в отношениях с любовницей артиста, являясь её гражданским мужем. У них имеется трое детей. При этом Лобиков уверен, что девушка под сердцем носит его ребенка. В итоге любовница актёра вынуждена была пройти тест ДНК, который показал, что Моисеев не является отцом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:47

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