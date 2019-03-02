Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника





Все началось в 1323 году, когда новгородцы построили на Ореховом острове такое укрепление, не интересуясь мнением местных жителей. Карелы с древности приходили сюда, чтобы принести жертвы своим богам в святилищах, а шведы, желавшие захватить берега Ладоги, считали, что язычники убивают во время ритуалов людей. В документах миссионера Олофа Гебена, читавшего проповеди в этих местах, есть описание страшного обряда, касающегося человека, провинившегося перед общиной.Ночью его привозили на остров, чтобы духи сами решили судьбу злодея, а утром забирали человека в случае невиновности. Но чаще всего даже следов пребывания преступника на клочке земли не было замечено, да и сама она имеет необычную форму в виде неправильной пентаграммы, являясь местом силы, как говорят эзотерики. В 1702 году Орешек стал называться Шлиссельбургом, вот только после строительства Петербурга цитадель перестала выполнять военные функции. Тогда Петр Первый решил использовать ее в качестве тюрьмы, отправив сюда свою сестру Марию из-за симпатии к царевичу Алексею.В скором времени крепость стали называть русской Бастилией, а также в ней содержались только аристократы и свергнутые члены королевской династии. Когда на престол взошла Екатерина II, она сразу сделала это место политическим карцером, куда отправляли неугодных деятелей, среди которых был журналист и масон Николай Новиков, а также бунтовщиков и самозванцев. Сооружение было перестроено в 1796 году по проекту Патона, после чего получило больше камер, включая “секретный дом” и казематы, в которых находились опасные преступники. В XIX веке ушли в небытие времена, когда Долгорукий и Разумовский могли вкушать французское вино во время обеда, оплачивая привычку к роскошной жизни из личного кармана.Узники находились в холодных камерах, которые часто были настолько малы, что не позволяли им даже нормально вытянуться во всю длину во время сна. Вода капала со стен, а ледяной воздух просачивался сквозь маленькие слуховые окна, да и плесень с грибком становились виновниками развития чахотки. Общие камеры тоже почти не отличались от одиночных помещений, а нижние этажи всегда были затоплены. Крысы никогда не посещали крепость, в которой могли выживать люди, а охрана изредка топила печи, дававшие больше дыма, чем тепла из-за плохой кладки.Новые корпуса имели лучшие условия, чем старые постройки. Тут находились иностранцы и дворяне, впавшие в немилость у царя, но скудный рацион питания был у всех узников без исключения. Крепость стали называть Островом живых мертвецов, а надзиратели даже сами не знали, за какие преступления человек попал в этот ад. В 1812 году сюда был специально отправлен полицейский шпик Фогель, который должен был войти в доверие к одному заключенному и выяснить его секреты. Но только комендант знал о миссии этого человека, имевшего слабое здоровье, который умер через три месяца.В 1830 году сюда привезли необычного преступника Валериана Лукасиньского. Поляк был дворянином и участником боевых действий во время войны с Наполеоном, но потом стал организатором тайного общества масонов и патриотического товарищества. Александр I не стал церемониться со смутьяном, отправив его за решетку на девять лет, после чего имя узника промелькнуло в списках заговора декабристов. Тогда герой истории находился в тюрьме Замостье, куда прибыла комиссия, а перед этим пытался устроить бунт в гарнизоне, за что получил новый срок. После Польского восстания в Варшаве русские войска отступили, но забрали важного пленника с собой.Во время такого пути он был ранен и заболел тифом, но доехал до Петербурга, где был помещен в Шлиссельбургскую крепость до конца дней. Медики после осмотра назвали пациента безнадежным, вот только неожиданно для всех в стенах новой тюрьмы он стал выздоравливать. Поляк умер в возрасте 81 года, а также трижды врачи подтверждали, что его здоровье в полном порядке, а потому узнику не положен другой режим содержания. Когда трон занял Александр II, все его соотечественники получили амнистию, но Лукасиньский остался за решеткой, проведя в одиночной камере 37 лет. Народоволец Михаил Фроленко попал сюда с гангреной и туберкулезом на последней стадии, после чего вышел на волю в 1905 году без малейшего намека на вышеперечисленные недуги. Затем мужчина пережил три революции и Первую мировую войну, дожив до 90-летия.Террористка Вера Фигнер была принесена в крепость на носилках, потому что не могла передвигаться самостоятельно. По мнению врачей, она должна была прожить несколько месяцев, вот только в 1904 году эта особа уехала вместе с другими преступниками на Сахалин. Николай Морозов харкал кровью, когда попал в казематы тюрьмы, а также имел высокую температуру, но через 20 лет вышел отсюда здоровым человеком, став академиком и дожив до 1946 года. Аналогичных случаев чудесного исцеления в стенах здания множество, хотя их часто связывают с польским масоном. Оказалось, что в роду Лукасиньских многие особы владели магией, а также среди членов династии были епископы и кардиналы.Дед бунтовщика занимал важный пост в обществе иллюминатов, так что недаром соотечественники требовали освободить его родственника раньше, чем Польша получила конституции. Конечно, узник не мог изготовить в этом месте эликсир жизни, однако прекрасно знал о секретных техниках медитации, способных быстро восстановить силы организма. Не стоит списывать со счетов незримую ауру острова, наполненную магией карелов. Будучи членом оккультных орденов, он сохранил документ, спрятав его в камере, после чего решил поделиться знаниями с другими собратьями. Есть версия, что человек даже написал слова ритуала на стене камеры, куда потом попал Морозов, знавший несколько языков. Благодаря развитой системе связи, напоминающей азбуку Морзе, информация быстро стала распространяться по этажам. Ученые отметили, что в этот период члены царской династии стали проявлять необычный интерес к событиям в крепости, посетив ее 14 раз.