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Меган Маркл раскрыла пол будущего ребенка подругам

Общественность всё ещё не знает пол будущего ребёнка Меган Маркл и принца Гарри, но это не останавливает их от ставок на это событие. Некоторые букмекерские конторы даже перестали принимать соответствующие ставки. Впрочем, недавно всё же стало известно, что у пары родится сын.
Меган Маркл раскрыла пол будущего ребенка подругам

По информации инсайдеров, близких к королевской семье, бывшая актриса рассказала об этом своим друзьям в США. Добавим, что прошлой осенью герцог и герцогиня Сассекская попытались ввести своих поклонников в заблуждение, отметив, что у них вскоре будет дочь.

Многие британские таблоиды уже получили подтверждение, что у супругов вскоре родится мальчик. Близкие подруги герцогини уже начинают присылать ей подарки по случаю будущего рождения наследника.



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:11

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