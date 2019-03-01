Меган Маркл раскрыла пол будущего ребенка подругам





По информации инсайдеров, близких к королевской семье, бывшая актриса рассказала об этом своим друзьям в США. Добавим, что прошлой осенью герцог и герцогиня Сассекская попытались ввести своих поклонников в заблуждение, отметив, что у них вскоре будет дочь.Многие британские таблоиды уже получили подтверждение, что у супругов вскоре родится мальчик. Близкие подруги герцогини уже начинают присылать ей подарки по случаю будущего рождения наследника.