АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались в поцелуях на съемочной площадке «Игры престолов»

Американские актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер рассказали о своих отношениях на съемках сериала «Игра престолов». Об этом знаменитости поведали представителям издания Glamour.
Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались в поцелуях на съемочной площадке «Игры престолов»

Сестры в киноленте и подруги в жизни артистки Уильямс, и Тернер стали звездами нового выпуска популярного в Соединенных Штатах Америке журнале. На страницах печатного СМИ знаменитости телеэкранов рассказали о своих настоящих отношениях, которые царили во время съемок фэнтазийной саги.

Общаясь с журналистами актрисы в очередной раз подтвердили, что за пределами съемочной площадки они являются лучшими подругами. Девушки считают друг друга опорой и поддержкой в любых вопросах. Мэйси Уильямс рассказала, что кино-сестра не единожды приходила на помощь в тяжелых моментах ее жизни. В свою очередь Софи Тернер призналась, что некоторое время была помешана на подруге и отслеживала все опубликованные в социальной сети Instagram с хэштегами, которые содержали упоминание об Уильямс.

Актрисы рассказали, что из-за их близких отношений многие воспринимают подруг, как пару. Это побуждало знаменитостей совершать шалости. Играя сестер они умудрялись часто целоваться на съемочной площадке, чтобы вызывать слухи и подразнить окружающих.

Звезды сериала «Игры престолов» в журнале Glamour предстанут перед фанатами в ярких образах, который создали совместно представители таких брендов как Louis Vuitton, Prada и Stella McCartney.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые связали продолжительность брака
Компания F(x)tec на MWC-2019
Ксения Собчак посетила закрытый показ
Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом
Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались
Меган Маркл раскрыла пол будущего
Почему стоит сходить в кино на фильм
Эксперты разобрали и изучили смартфон
Ящик Пандоры: Боги контролировали
Ольга Серябкина заявила, что профиль
Исследователи назвали признаки высокого
Специалисты оценили шансы Украины
Ученые: Эксперимент на Большом адронном
UAZ Patriot наделили зеленой
Диетологи составили список лучших
Apple уволила 190 сотрудников,
Алла Пугачева посетила телецентр
Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха
Первая любовь Анастасии Ивлеевой винит
Украинскую сторону могут оштрафовать за
Олег Майами намекнул на состоявшийся
Geely в 2019 году представит на рынке
Гоген Солнцев закатывает жене скандалы
Либерж Кпадону отказалась от работы в
Милана Тюльпанова хочет семью, но
Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро
Аналитики: Apple Watch занимают
Любовь Успенская пила алкоголь и била
В Сочи нашли руины древнего
Алёна Водонаева раскритиковала полную
Просмотреть все новости