Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались в поцелуях на съемочной площадке «Игры престолов»

Сестры в киноленте и подруги в жизни артистки Уильямс, и Тернер стали звездами нового выпуска популярного в Соединенных Штатах Америке журнале. На страницах печатного СМИ знаменитости телеэкранов рассказали о своих настоящих отношениях, которые царили во время съемок фэнтазийной саги.Общаясь с журналистами актрисы в очередной раз подтвердили, что за пределами съемочной площадки они являются лучшими подругами. Девушки считают друг друга опорой и поддержкой в любых вопросах. Мэйси Уильямс рассказала, что кино-сестра не единожды приходила на помощь в тяжелых моментах ее жизни. В свою очередь Софи Тернер призналась, что некоторое время была помешана на подруге и отслеживала все опубликованные в социальной сети Instagram с хэштегами, которые содержали упоминание об Уильямс.Актрисы рассказали, что из-за их близких отношений многие воспринимают подруг, как пару. Это побуждало знаменитостей совершать шалости. Играя сестер они умудрялись часто целоваться на съемочной площадке, чтобы вызывать слухи и подразнить окружающих.Звезды сериала «Игры престолов» в журнале Glamour предстанут перед фанатами в ярких образах, который создали совместно представители таких брендов как Louis Vuitton, Prada и Stella McCartney.