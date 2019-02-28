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Украинскую сторону могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении – 2019»

Новостное издание «ПолитЭксперт» сообщает, что украинская сторона может быть оштрафована за отказ участвовать в «Евровидении – 2019». Об этом сообщила Александра Кольцова, являющаяся представительницей НОТУ.

Украинскую сторону могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении – 2019»


Ею отмечается, что в соглашении, заключённом между организатором, а также участниками, имеется пункт, который регламентирует порядок взыскания установленных штрафов при игнорировании положений заключённого документа. Кольцова заметила, что Украина собиралась отменить участие в рамках Евровидения, а также заплатить определённый штраф. Она не пояснила, будет ли Киев в итоге оштрафован за то, что отказался участвовать в ходе международного песенного соревнования. По словам Кольцовой, украинская компания подразумевает проведение трансляции «Евровидения», договорившись с ЕВС об уменьшении цены на права.

Представительница НОТУ также сообщила, что Украина перед союзом имеет довольно большой долг. Вследствие этого представители европейской организации, скорее всего, не захотят войти в положение.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:14

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