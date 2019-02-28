Украинскую сторону могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении – 2019»





Ею отмечается, что в соглашении, заключённом между организатором, а также участниками, имеется пункт, который регламентирует порядок взыскания установленных штрафов при игнорировании положений заключённого документа. Кольцова заметила, что Украина собиралась отменить участие в рамках Евровидения, а также заплатить определённый штраф. Она не пояснила, будет ли Киев в итоге оштрафован за то, что отказался участвовать в ходе международного песенного соревнования. По словам Кольцовой, украинская компания подразумевает проведение трансляции «Евровидения», договорившись с ЕВС об уменьшении цены на права.Представительница НОТУ также сообщила, что Украина перед союзом имеет довольно большой долг. Вследствие этого представители европейской организации, скорее всего, не захотят войти в положение.