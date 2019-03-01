АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Эксперты разобрали и изучили смартфон Samsung Galaxy S10+

Как известно, на территории Китая начались продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, но на других мировых рынках новинки появятся только через неделю. Тем не менее, у европейских специалистов уже появилась возможность для разборки девайса.
Эксперты разобрали и изучили смартфон Samsung Galaxy S10+

Среди преимуществ стоит выделить то, что дисплеи с задней панелью крепятся к рамке и они без проблем снимаются. Таким образом, экран подвергается замене даже без полной разборки аппарата. Эксперты также нашли густую термопасту и что-то вроде радиатора вместе с разрекламированной медной испарительной камерой.

Добавим, что модуль фронтальной камеры располагается под снятым дисплеем, а вот дактилоскопический датчик имеет небольшие размеры – гораздо меньшие, чем оптические датчики, которыми оснащаются многие подобные смартфоны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые связали продолжительность брака
Компания F(x)tec на MWC-2019
Ксения Собчак посетила закрытый показ
Дмитрий Шепелев на телешоу «На самом
Мэйси Уильямс и Софи Тернер признались
Меган Маркл раскрыла пол будущего
Почему стоит сходить в кино на фильм
Эксперты разобрали и изучили смартфон
Ящик Пандоры: Боги контролировали
Ольга Серябкина заявила, что профиль
Исследователи назвали признаки высокого
Специалисты оценили шансы Украины
Ученые: Эксперимент на Большом адронном
UAZ Patriot наделили зеленой
Диетологи составили список лучших
Apple уволила 190 сотрудников,
Алла Пугачева посетила телецентр
Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха
Первая любовь Анастасии Ивлеевой винит
Украинскую сторону могут оштрафовать за
Олег Майами намекнул на состоявшийся
Geely в 2019 году представит на рынке
Гоген Солнцев закатывает жене скандалы
Либерж Кпадону отказалась от работы в
Милана Тюльпанова хочет семью, но
Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро
Аналитики: Apple Watch занимают
Любовь Успенская пила алкоголь и била
В Сочи нашли руины древнего
Алёна Водонаева раскритиковала полную
Просмотреть все новости