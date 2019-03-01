Эксперты разобрали и изучили смартфон Samsung Galaxy S10+
Как известно, на территории Китая начались продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, но на других мировых рынках новинки появятся только через неделю. Тем не менее, у европейских специалистов уже появилась возможность для разборки девайса.
Среди преимуществ стоит выделить то, что дисплеи с задней панелью крепятся к рамке и они без проблем снимаются. Таким образом, экран подвергается замене даже без полной разборки аппарата. Эксперты также нашли густую термопасту и что-то вроде радиатора вместе с разрекламированной медной испарительной камерой.
Добавим, что модуль фронтальной камеры располагается под снятым дисплеем, а вот дактилоскопический датчик имеет небольшие размеры – гораздо меньшие, чем оптические датчики, которыми оснащаются многие подобные смартфоны.
Среди преимуществ стоит выделить то, что дисплеи с задней панелью крепятся к рамке и они без проблем снимаются. Таким образом, экран подвергается замене даже без полной разборки аппарата. Эксперты также нашли густую термопасту и что-то вроде радиатора вместе с разрекламированной медной испарительной камерой.
Добавим, что модуль фронтальной камеры располагается под снятым дисплеем, а вот дактилоскопический датчик имеет небольшие размеры – гораздо меньшие, чем оптические датчики, которыми оснащаются многие подобные смартфоны.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:02