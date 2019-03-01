Эксперты разобрали и изучили смартфон Samsung Galaxy S10+





Среди преимуществ стоит выделить то, что дисплеи с задней панелью крепятся к рамке и они без проблем снимаются. Таким образом, экран подвергается замене даже без полной разборки аппарата. Эксперты также нашли густую термопасту и что-то вроде радиатора вместе с разрекламированной медной испарительной камерой.Добавим, что модуль фронтальной камеры располагается под снятым дисплеем, а вот дактилоскопический датчик имеет небольшие размеры – гораздо меньшие, чем оптические датчики, которыми оснащаются многие подобные смартфоны.