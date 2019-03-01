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Ольга Серябкина заявила, что профиль Instagram у Кати Кищук никто не забирал

Бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук ранее выступила с заявлением, что продюсерский центр Максима Фадеева заставил ее отдать свой микроблог в социальной сети Insnagram. Данные слухи опровергла певица Ольга Серябкина.
Ольга Серябкина заявила, что профиль Instagram у Кати Кищук никто не забирал

По словам Кищук, отказавшись от сотрудничества с продюсером ей пришлось лишиться аккаунта в социальной сети, который насчитывал более миллиона фолловеров. Другая экс-участница популярной группы, которая сотрудничает с Фадеевым более десяти лет Ольга Серябкина утверждает, что это не правда, и никто не заставлял Кищук отдавать какие-либо блоги в Сети.

В радиопрограмме «Русского радио», которую ведет Алла Довлатова, Серябкина рассказала, что Кищук ушла из коллектива по собственному желанию. Страницу в Instagram, которая принадлежит группе, она отдала новым солисткам, представляющим Serebro. Ее личный аккаунт остался при ней со всеми ее подписчиками.
Ольга Серябкина заявила, что профиль Instagram у Кати Кищук никто не забирал

Отметим, что Серябкина за время сотрудничества практически стала членом семьи артиста Макса Фадеева, что постоянно порождает новые слуху об знаменитостях. Исполнительницу часто подозревают то в близких отношениях с наследником музыканта, то с ним самим. Певица не перестает отвергать подобные домыслы и утверждает, что может разделять работу и личную жизнь. Однако тот факт, что артистка в любом скандале, который касается продюсера, защищает его, дает повод для постоянных пересудов со стороны фанатов и желтой прессы.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:01

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