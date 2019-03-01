Ольга Серябкина заявила, что профиль Instagram у Кати Кищук никто не забирал





По словам Кищук, отказавшись от сотрудничества с продюсером ей пришлось лишиться аккаунта в социальной сети, который насчитывал более миллиона фолловеров. Другая экс-участница популярной группы, которая сотрудничает с Фадеевым более десяти лет Ольга Серябкина утверждает, что это не правда, и никто не заставлял Кищук отдавать какие-либо блоги в Сети.В радиопрограмме «Русского радио», которую ведет Алла Довлатова, Серябкина рассказала, что Кищук ушла из коллектива по собственному желанию. Страницу в Instagram, которая принадлежит группе, она отдала новым солисткам, представляющим Serebro. Ее личный аккаунт остался при ней со всеми ее подписчиками.Отметим, что Серябкина за время сотрудничества практически стала членом семьи артиста Макса Фадеева, что постоянно порождает новые слуху об знаменитостях. Исполнительницу часто подозревают то в близких отношениях с наследником музыканта, то с ним самим. Певица не перестает отвергать подобные домыслы и утверждает, что может разделять работу и личную жизнь. Однако тот факт, что артистка в любом скандале, который касается продюсера, защищает его, дает повод для постоянных пересудов со стороны фанатов и желтой прессы.