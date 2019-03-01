Исследователи назвали признаки высокого уровня сахара в крови





Повышение аппетита, усталость, потеря веса, а также жажда, являются признаками того, что у человека может быть повышена концентрация сахара. При этом затуманенное зрение, головокружение, сухая кожа указывают на то, что количество глюкозы умеренно высокое. По словам специалистов, для удерживания нормального уровня сахара стоит правильно питаться.В ежедневный рацион надо включить: овсяную кашу, пшеничные макароны, молоко, а также полезный зелёный горошек. Но перед тем, как употреблять данные продукты, стоит проконсультироваться со специалистом, потому что могут иметь место противопоказания.