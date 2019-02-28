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Олег Майами намекнул на состоявшийся интим с Ольгой Бузовой

Певец Олег Майами намекнул на состоявшийся уже интим с популярной Ольгой Бузовой. Подписчики его профиля в Instagram именно так расценили новый стих, посвящённый исполнителем девушке, с которой якобы расстался.

Олег Майами намекнул на состоявшийся интим с Ольгой Бузовой


Олег Майами после слухов о том, что у него тайный роман с Ольгой Бузовой, неожиданно для всех намекнул на то, что с ведущей «Дома-2» у него был интим. Певец написал новый стих о девушке, о её страхах и комплексах. Незнакомка, описанная в его произведении, боится, что «только в сексе хороша», а также не спешит доверять мужчинам.

Олег Майами намекнул на состоявшийся интим с Ольгой Бузовой


Подписчики микроблога Олега Майами тут же решили, что таким образом он не только подтвердил факт своего романа с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой, но и недвусмысленно намекнул публике, что уже спал с ней. Пользователи Сети пришли к такому выводу, вспомнив песню звезды «Очень хорошо», которую она, по их мнению, выпустила под влиянием переживаний в отношениях с артистом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:25

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