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Специалисты оценили шансы Украины принять участие в лунной программе США

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, он провёл встречу с руководителем NASA Джимом Брайденстайном. В результате, сторонам удалось договориться о том, что некоторые украинские предприятия будут привлечены к программе космического ведомства о исследовании Луны.
Специалисты оценили шансы Украины принять участие в лунной программе США

Российские эксперты выразили мнение, что украинские заводы всё ещё способны производить исследовательские приборы для наблюдений за грунтом или изучения температурного режима. Не секрет, что NASA старается привлекать к своим программам как можно больше зарубежных компаний и предприятий. Помимо этого, Киев и Вашингтон практические договорились о подписании межправительственного соглашения о сотрудничестве.

По информации издания «Слово и дело», украинским космическим предприятиям постепенно удаётся восстанавливать объемы производства и выходить на европейские рынки, а также на канадский и американский.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:01

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