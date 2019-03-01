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Ученые: Эксперимент на Большом адронном коллайдере выявил новую элементарную частицу

По информации отечественных исследователей, принявших участие в экспериментах на Большом адронном коллайдере, они в вместе с зарубежными коллегами обнаружили новую элементарную частицу. Благодаря этой находке ученые смогли доказать правильность нынешней теории строения материи.
Ученые: Эксперимент на Большом адронном коллайдере выявил новую элементарную частицу

Как сообщило издание «Слово и дело», теперь эксперты полностью удостоверились в правильности стандартной модели строения материи, ведь им удалось найти неопровержимое доказательство в её пользу. Не секрет, что многие годы лучшие научные умы мира были бессильными перед настоящим доказательством очень сложной научной теории.

Данный эксперимент с участием российских и зарубежных научных сотрудников проводился не впервые, но лишь недавно у них получилось добиться желаемого результата.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:07

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