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Алла Пугачева посетила телецентр «Останкино» в бомбере с блестками и узких джинсах

Эстрадная исполнительница Алла Пугачева посетила съемки передачи «Сегодня вечером», которые проходили в телецентре «Останкино», надев расшитый блестками бомбер и узкие джинсы. Об этом свидетельствует опубликованная в фан-паблике социальной сети Instagram фотография.
Алла Пугачева посетила телецентр «Останкино» в бомбере с блестками и узких джинсах

Подписчики не устают отмечать, что знаменитость прекрасно выглядит и сохраняет идеальную фигуру. Примадонна не раз это доказывала, надевая модные наряды на съемки различных телевизионных шоу. В фанатские микроблоги поклонники постоянно добавляют новые фотоснимки кумира, на которых хорошо видно физическое состояние знаменитости.

После съемки исполнительница сделала совместный снимок с представительницей Первого канала Ани Саргсян. Данная фотография моментально попала в социальные сети. На снимки Примадонна позирует в узких джинсах черного цвета, бомбере расшитом серебристыми пайетками и черной блузе. Свой образ знаменитость дополнила с помощью круглых очков с затемненными линзами.

Фанаты не остались в стороне и «засыпали» кумира комментариями, в которых восхищались ее внешним видом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Вчера, 23:54

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