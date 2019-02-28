Гоген Солнцев закатывает жене скандалы ради пиара и хорошего кадра на телевидении





Свадьба Гогена Солнцева и пенсионерки Екатерины Терешкович наделала много шума, но на этом дело не закончилось. Теперь молодой супруг специально доводит возлюбленную до нервного срыва, чтобы отправить её в дурдом, считают зрители «Прямого эфира», где пара стала появляться довольно часто.Публика уже до конца убедилась в том, что их брак является средством привлечения внимания к себе, но никак не проявлением чувств между двумя любящими людьми. Появились также слухи, что вечными скандалами и упрёками Гоген Солнцев хочет заполучить значительную часть наследства Терешкович, а пока зрители продолжают наблюдать за игрой якобы супругов.