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Гоген Солнцев закатывает жене скандалы ради пиара и хорошего кадра на телевидении

Скандальный экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев закатывает пожилой жене скандалы исключительно ради пиара и хорошего кадра. Зрители передачи «Прямой эфир», где супруги стали постоянными героями, считают, что молодой человек намеренно доводит Екатерину Терешкович до нервного срыва.

Гоген Солнцев закатывает жене скандалы ради пиара и хорошего кадра на телевидении


Свадьба Гогена Солнцева и пенсионерки Екатерины Терешкович наделала много шума, но на этом дело не закончилось. Теперь молодой супруг специально доводит возлюбленную до нервного срыва, чтобы отправить её в дурдом, считают зрители «Прямого эфира», где пара стала появляться довольно часто.

Гоген Солнцев закатывает жене скандалы ради пиара и хорошего кадра на телевидении


Публика уже до конца убедилась в том, что их брак является средством привлечения внимания к себе, но никак не проявлением чувств между двумя любящими людьми. Появились также слухи, что вечными скандалами и упрёками Гоген Солнцев хочет заполучить значительную часть наследства Терешкович, а пока зрители продолжают наблюдать за игрой якобы супругов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:57

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