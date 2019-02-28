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Geely в 2019 году представит на рынке России 3 новинки

Замдиректора Geely Сжан Шоухэ в беседе с журналистами издания DriveNN рассказал о планах компании на рынок России. В 2019 компания планирует презентовать в дилерских центрах сразу 3 новинки.
Geely в 2019 году представит на рынке России 3 новинки

Все автомобили ранее презентовали на Московском автосалоне. В частности, Geely GS - хэтчбек с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 184 “лошадки”. Как отмечает производитель, новинка завоюет внимание потенциальных покупателей благодаря молодежному дизайну, компактности и хорошими динамическими характеристиками.

Седан Geely GE удивит российских автомобилистов подключаемым “гибридом”, а запаса электромотора хватит на 60 км пути. Среди других особенностей - расход 1,6 литров на 100 км смешанного пути и крупный экран мультимедийной системы в салоне. Ориентировочно, модель появится у дилеров к концу года.

К осени должен появиться и Geely SX11. Кроссовер создан на новой платформе BMA, которая в будущем станет основой многих других автомобилей бренда. Двигатель - 1,7-литровый мощностью 177 лошадиных сил.



 
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 20:15

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