Geely в 2019 году представит на рынке России 3 новинки





Все автомобили ранее презентовали на Московском автосалоне. В частности, Geely GS - хэтчбек с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 184 “лошадки”. Как отмечает производитель, новинка завоюет внимание потенциальных покупателей благодаря молодежному дизайну, компактности и хорошими динамическими характеристиками.Седан Geely GE удивит российских автомобилистов подключаемым “гибридом”, а запаса электромотора хватит на 60 км пути. Среди других особенностей - расход 1,6 литров на 100 км смешанного пути и крупный экран мультимедийной системы в салоне. Ориентировочно, модель появится у дилеров к концу года.К осени должен появиться и Geely SX11. Кроссовер создан на новой платформе BMA, которая в будущем станет основой многих других автомобилей бренда. Двигатель - 1,7-литровый мощностью 177 лошадиных сил.